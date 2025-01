Colo Colo sigue definiendo quien será su arquero para el 2025. Brayan Cortés y Keylor Navas son los principales candidatos para el puesto en una discusión que se espera quede por fin zanjada en esta jornada de lunes.

Mientras el iquiqueño debe renovar su contrato con los albos tras no encontrar un club en el extranjero, el costarricense es el gran nombre que se manejó en su momento ante el casi irremediable adiós de Cortés.

En el intertanto una voz autorizada en el puesto como Eduardo Lobos, campeón con los albos en el mítico Clausura 2002, se la jugó con su candidato ideal.

“Cortés es algo que está probado”

En el marco de la presentación de la Gira Centenario, el ex arquero afirmó en charla con Sentimiento Popular que “Brayan es algo que está probado, fue clave en la estrella 34. Para mí sí (es mi favorito), por juego, porque sigue activo y es arquero de selección. Si no se da, el nombre de Keylor no le desagrada a nadie”.

“Lo vengo diciendo hace mucho rato, me hubiese encantado que Brayan se vaya a Europa para dar un salto de calidad, si no, creo que Colo Colo es el club ideal para seguir creciendo”.

Eduardo Lobos se la jugó por Brayan Cortés para el puesto de arquero en Colo Colo de cara al 2025. | Foto: Photosport.

“Keylor es un tremendo nombre, no es discutible. Lo único es que en el último tiempo ha estado inactivo, no sé sabe en qué condiciones físicas está, porque la calidad la tiene. Por algo jugó en los mejores equipos del mundo y ganó Champions”, concluyó el campeón en la quiebra.

El rendimiento de Brayan Cortés en Colo Colo

Brayan Cortés atajó en 40 partidos en la temporada 2024, siendo 23 bregas por el torneo local, 14 por la Copa Libertadores, dos por la Copa Chile y uno por la Supercopa. Recibió 28 goles y entregó en 18 oportunidades su portería imbatida en 3.597 minutos de acción.

Contando sus siete temporadas con los albos, el iquiqueño ha disputado en 208 duelos, con 195 goles recibidos y 84 porterías imbatidas. A nivel de trofeos el meta de 29 años ha ganado dos torneos locales, tres Supercopa y cuatro Copa Chile.

