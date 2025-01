Salomón Rodríguez es uno de los jugadores que Colo Colo tiene en la mira para reforzarse en este mercado de pases. El delantero uruguayo cumple con el perfil para ser el acompañante ideal de Javier Correa y todo apunta a que será uno de los próximos fichajes albos.

Así por lo mismo lo confirmó el propio jugador hace algunas jornadas, declarando a La Tercera que “está muy encaminado eso de llegar a Colo Colo, me tiene muy entusiasmado. Sería un paso muy lindo en mi carrera. Estoy esperando que se confirme, pero tengo entendido que solo faltan algunos detalles”.

“Es un club importante, un grande de Sudamérica, un equipo que siempre está peleando torneos. Esperemos que se confirme pronto para viajar luego a Santiago”, agregó.

Pese a estas palabras que lo dan casi por cerrado en el Cacique, en las últimas horas surgió una voz de alerta que podría alejarlo del Monumental.

Rentistas le manda un fuerte aviso a Colo Colo

Daniel Domínguez, el gerente general de Rentistas, club dueño del 50% del pase de Rodríguez, aseguró en charla con La Tercera que “nosotros lo transferimos a Salomón Rodríguez de manera definitiva a Godoy Cruz de Argentina. Si la memoria no me falla, tiene contrato con el club mendocino hasta 2027″.

“De acuerdo con la oferta que llegue, en Rentistas analizaremos el futuro del jugador. Pero a nuestro club, al menos, oficialmente no nos ha llegado nada. Nadie habló con nosotros sobre el tema”, agregó.

Rentistas es dueño del 50% del pase de Salomón Rodríguez. ¿Será una piedra de tope para Colo Colo? | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que “rentistas tiene un 50% del pase de Rodríguez. Desconocemos cualquier traspaso a Colo Colo, solo lo que hemos visto por la prensa. Primero tienen que llegar a un acuerdo con Godoy Cruz y ellos le darán el visto bueno a Rentistas”.

“Otra cosa es que hayan hablado con el representante del futbolista, lo dejo claro. Nosotros no vemos con malos ojos un posible traspaso a Colo Colo, porque cada vez que se mueva el jugador, nosotros recibimos dinero (…) Si el jugador no viajó a la pretemporada con Godoy Cruz, nosotros no tenemos claro si está cerrado. Al menos, para nosotros oficialmente, no hay nada”, concluyó.

Los números de Salomón Rodríguez en Godoy Cruz

Salomón Rodríguez jugó en la temporada pasada un total de 35 partidos con Godoy Cruz, donde anotó ocho goles y entregó una asistencia en 2.154. Sumando sus tres años en el cuadro mendocino anotó 28 goles y dio ocho asistencias en 121 compromisos.