Colo Colo golpeó primero y con contundencia en Argentina tras al vencer por 1-0 a Godoy Cruz en Mendoza. Los albos dieron un paso clave en sus aspiraciones de avanzar en la Copa Libertadores 2024, trayéndose un triunfo que deberán saber ratificar la próxima semana en el Monumental.

Uno que llenó de alabanzas el rendimiento del Cacique en el Malvinas Argentinas fue Diego Latorre, quien en su calidad de comentarista durante la transmisión en ESPN valoró la personalidad y el juego ofrecido por los albos.

“La importancia de la serenidad para jugar al fútbol, Colo Colo ve todo claro. Da la sensación que este equipo tiene los jugadores adecuados para jugar como lo siente Almirón”, declaró Gambeta.

En ese sentido, el argentino afirmó que “en un momento que no estaba jugando a la altura que pretendía, encuentra ese gol y a partir de ahí hay un cambio radical, fundamentalmente en el cambio de ánimo”.

“A partir del gol se hizo dueño del partido psicológico. No pudo volver Godoy Cruz. No pudo hacer tres, cuatro pases seguidos en ninguna acción Godoy Cruz, por lo menos con la pelota tener la sensación que podía acercarse a algo parecido a una situación de gol”, concluyó el ex atacante.

¿Cuándo se juega revancha entre Colo Colo y Godoy Cruz?

El duelo de vuelta de esta llave se jugará el próximo jueves 29 de febrero desde las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Al Cacique le sirve ganar o empatar para lograr la clasificación a la siguiente ronda.

El vencedor de este cruce se verá las caras ante el ganador de la llave entre Sportivo Trinidense de Paraguay y El Nacional de Ecuador, quienes empataron 1-1 en el primer partido jugado en el Estadio Defensores del Chaco.

