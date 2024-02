Arturo Vidal fue una de las figuras del triunfo de Colo Colo sobre Godoy Cruz en la fase 2 de la Copa Libertadores. El King se tomó la atención fuera y dentro de la cancha, y fue aplaudido por sus compañeros y el técnico Jorge Almirón luego del encuentro. “Es un líder positivo”, fue uno de los elogios del DT.

Hugo González, entrenador que formó al mediocampista en el Monumental, no quiso quedarse atrás en alabanzas para el King. Eso sí, el histórico formador de jugadores además disparó contra la prensa y “los expertos de Chile” por dudar de su capacidad tras su vuelta a Colo Colo.

“El hombre es un plus, como dijo el DT de Godoy Cruz. De hecho, el técnico de ellos lo elogia más que los expertos de acá en Chile. Es un lujo ver jugar a Vidal y los de afuera tienen que anularlo. Es un plus, hace jugar al resto, el equipo se ve superior a otros por la presencia de Vidal en la cancha”, destacó.

Sobre el triunfo, González dijo que “estaba complicado. Todos los expertos de fútbol en Chile daban por perdido el partido, pero Colo Colo se plantó bien, jugó a presionar, intentó estar lo más arriba posible. Hicieron un partido muy bueno”.

Como cierre, destacó a la zaga alba. “Falcón casi no tuvo fallas, lo mismo Saldivia. Defensivamente Colo Colo estuvo claro, preciso y no pasó tanta zozobra aparte de unos tiros de media distancia. Ellos no generaron tantas situaciones de gol como los expertos tanto temían”, valoró.

