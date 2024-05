El ex arquero de los albos lanzó una fuerte declaración sobre el rendimiento ofensivo del Cacique ante Fluminense.

Cóndor Rojas lanza la crítica más ácida a Colo Colo: "No le hace un gol a nadie"

Un mazazo recibió Colo Colo este jueves por la Copa Libertadores, porque pese a jugar a buen nivel, igual perdió ante Fluminense por 1-0 en el estadio Monumental.

Los albos buscaron por todos lados anotar ante los brasileños, pero no tuvieron claridad en los metros finales, mientras que el campeón de América tuvo una y la aprovechó.

El rendimiento ofensivo del equipo de Jorge Almirón ha sido fuertemente criticado y uno de los que alzó la voz más fuerte de todos fue Roberto Cóndor Rojas, quien además conoce de cerca al Flu, por su experiencia brasileña.

La crítica de Rojas

El ex arquero de Colo Colo dijo en Bolavip que “lamentablemente Colo Colo no le hace un gol a nadie. No tiene arriba jugadores que desequilibren en un partido tan importante. Se le pone difícil el grupo, pero jugando de esa forma, afuera se puede sacar un mejor resultado siempre y cuando hagan goles”.

“No sacan nada con tener el dominio durante los 90′, llegar 20 veces al arco y no aprovechar y que te lleguen dos veces y te hagan dos goles”, agregó.

Colo Colo sufrió un duro revés. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Para cerrar, Rojas sostuvo que “ayer (jueves) no jugaron mal, faltó que metieran la pelota adentro. No hay goleadores en Colo Colo en este momento. Hay jugadores que merecen estar en este equipo pero en ese sentido, les faltan jugadores más categóricos”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Alianza Lima por la Copa Libertadores?

El partido entre Colo Colo y Alianza Lima, por la quinta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 15 de mayo, a partir de las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva de Lima.

