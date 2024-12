Si bien falta una confirmación de las partes, va a ser un hecho que el arquero Brayan Cortés se va definitivamente de Colo Colo, lo que le genera un nuevo dolor de cabeza al club con miras al presente mercado de pases.

Es que si bien la intención desde Blanco y Negro es buscar como refuerzos a un central zurdo, un volante creativo y un centrodelantero, la negativa del iquiqueño a aceptar su propuesta de renovación, les obligará a buscar un nuevo guardameta.

En ese aspecto, la cadena TNT Sports informa que ante el rechazo de Cortés a su tratativa por extender el vínculo que ya tiene siete temporadas, en Colo Colo activan de manera extraoficial su “plan B”, aunque en este caso podríamos hablar de un “plan D“.

El “plan D” de Colo Colo para reemplazar a Cortés

Dentro del abanico de opciones que tenían en la concesionaria para suplir al seleccionado nacional, la primera alternativa es sacar del retiro a Claudio Bravo para que juegue por el Cacique en el Centenario.

En caso de no resultar, el siguiente en la sucesión es Gabriel Arias, aunque sus últimas declaraciones no hacen más que alejarlo de Colo Colo, al afirmar que “sería lindo retirarme en Racing. Me han hecho sentir muy importante”.

Así las cosas, ya la tercera opción que posee Blanco y Negro para firmar un arquero se activa, y según TNT Sports, el elegido es Matías Dituro, ex capitán de Universidad Católica, a quien le quedan seis meses de contrato en el Elche español.

Matías Dituro resurge como opción para firmar en Colo Colo (Photosport)

Y si no es Dituro, ¿qué hará el Cacique?

Lo extenso del mercado de pases en el fútbol chileno le permite al cuadro albo tomarse un tiempo de más para tomar una decisión. Si bien no son pocos los históricos que postulan a Ignacio González como refuerzo, lo que tienen a la mano es elevar a Fernando De Paul como su indiscutido arquero titular.