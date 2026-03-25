Colo Colo ha sabido ir resolviendo, poco a poco, sus problemas. Si bien Fernando Ortiz aún no genera un juego descollante en el Cacique, sí se le están dando los resultados.

Esto tiene contentos a algunos hinchas albos. Pese a todo, aún se requiere una idea concreta, la conformación de una alineación que parezca inamovible o, por lo menos, conforte a los paladares colocolinos, exigentes, históricamente.

Como RedGol hace el trabajo, le fue a preguntar sobre el trabajo del Tano Ortiz a uno que sabe en demasía. Se trata de Carlos Caszely, mítico goleador de Colo Colo que le encontró algo muy positivo al DT argentino.

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Caszely se refiere al desempeño del Tano

Para Carlos Caszely, aún le queda mucho por demostrar a Fernando Ortiz. Pese a esa crítica de entrada, el Rey del Metro Cuadrado prefirió destacar lo positivo, en exclusiva con RedGol.

“Es muy interesante que esté haciendo jugar a gente joven. Es un punto para él. Se dio cuenta que los cabros pueden resolver un partido también“, resaltó el Chino Caszely, quien sin embargo, no se conforma del todo aún.

“Hay que ver todavía lo de Ortiz. Le ganó a Concepción, empató con Coquimbo, puso línea de seis en el fondo… Falta para que encuentre el equipo“, cerró el crack legendario de Colo Colo.

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Fernando Ortiz agarra vuelo en Colo Colo | Photosport

En resumen…

El técnico Fernando Ortiz mantiene resultados positivos en el Cacique pese a no consolidar su alineación.

El ídolo Carlos Caszely destacó la inclusión de jugadores jóvenes en la formación del equipo albo.

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