En las últimas horas, se conoció que el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, en medio de sus vacaciones y a solo días de comenzar la pretemporada con el elenco albo, viajó a España, lo que llamó la atención de los hinchas que se ilusionan con la llegada de algún jugador con presente europeo.

No obstante, recientemente se revelaron los motivos tras este viaje del DT del Cacique y si bien podría tener que ver con refuerzos para esta temporada, estos no necesariamente serían “europeos”.

¿Cuáles son los motivos detrás del viaje de Jorge Almirón a España?

Según señala DaleAlbo, el exDT de Boca Juniors fue visto este sábado en España viendo el actuar de la Selección Chilena Sub 20, dirigida por Nicolás Córdova, combinado que venció por dos goles a uno a Qataren un partido preparatorio para el Sudamericano de la categoría.

Esto podría servir como indició con respecto a algunos nombres que podrían llegar al elenco albo durante este 2025, debido a los propios antecedentes del DT, quien tras firmar por el cuadro popular en enero del 2024 fue visto en Juan Pinto Durán, justamente en la preparación de una selección menor, la Sub 23.

En ese momento todos pensaron que Almirón fue a hablar con Arturo Vidal previa a su llegada al cuadro albo -situación que sí ocurrió- pero recientemente, ya con el título entre sus manos, el argentino contó más detalles de esa visita y reconoció que fue ahí que le interesó la contratación de Lucas Cepeda , en ese entonces perteneciente a Santiago Wanderers, además de conocer a Jonathan Villagra –quien también terminaría llegando a Colo Colo- e incluso reconoció que le gustó el desempeño de César Pérez , quien finalmente partió de Calera rumbo al fútbol argentino (Defensa y Justicia).

Si bien las informaciones hablan de que Colo Colo estaría en busca de refuerzos “calados” en este momento y no “promesas”, no se descarta que Almirón pueda solicitar la contratación de algún jugador de la actual sub 20, como lo hizo en su momento con Lucas Cepeda ¿Se dará?

Lucas Cepeda fue visto por Jorge Almirón durante los entrenamientos de la Sub 23. (Foto: Sebastian Ñanco/Photosport)

¿Cuál es la nómina de la Roja sub 20 para estos amistosos?

La lista de convocados de Nicolás Córdova fue la siguiente: