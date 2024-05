Colo Colo logró la hazaña y se convirtió en el segundo clasificado del Grupo A en la Copa Libertadores. Los albos empataron con Cerro Porteño y mandaron a los paraguayos a jugar Copa Sudamericana, en un movimiento que, de paso, ayudó a Boca Juniors. En Argentina le agradecen a Jorge Almirón.

¿Y como es que Colo Colo ayudó a Boca? Le quitó un rival en su lucha por ir al Mundial de Clubes 2025. El Xeneize está clasificando al máximo torneo de clubes por ranking Conmebol, pero necesita que nadie lo pase en el listado para asegurar su lugar. Como no están en Libertadores, es difícil.

Aparte de Palmeiras, Flamengo y Fluminense (los últimos campeones) y River Plate (mejor club en el ranking Conmebol), dos equipos de Sudamérica clasificarán al Mundial de Clubes 2025. Serán el campeón de la Copa Libertadores 2024 y el segundo mejor equipo del ranking Conmebol.

Boca no puede aspirar al título, claramente, pero ahora es el segundo mejor ubicado en el ranking. El problema es que, como no está en Libertadores, no puede sumar más puntos. Ahí es donde llega la ayuda de Colo Colo, que ahora dirige su exentrenador Jorge Almirón, porque Cerro era uno de los equipos que podía pasar al Xeneize en la clasificación.

Colo Colo de Jorge Almirón eliminó a Cerro Porteño y ayudó a Boca Juniors | Photosport

Así, la eliminación de Cerro Porteño de la Copa Libertadores lo saca de la competencia por ser uno de los clasificados al Mundial de Clubes. Es un rival menos, ya que todavía quedan tres clubes que están en competencia y que pueden quitarle el lugar a Boca por el ranking Conmebol.

Son Nacional y Bolívar (ya clasificados a los octavos de Copa Libertadores) e Independiente del Valle (buscará su clasificación a siguiente ronda este jueves 30 de mayo). Dependiendo de qué tan lejos lleguen en el torneo, pueden quitarle el puesto a Boca. Obviamente, si salen campeones, se quedan con el otro cupo.

