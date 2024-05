Colo Colo visita a Cobresal por la undécima fecha del Campeonato Nacional en el estadio El Cobre de El Salvador. Y confirmada la formación titular del Cacique, se confirma que Gonzalo Castellani inicia en el mediocampo relegando a Vicente Pizarro al banco.

En ESPN F90, Marcelo Barticciotto había mostrado su molestia por este hecho, considerando que Colo Colo no está ejerciendo un proyecto con uno de sus canteranos más representativos del plantel.

“¿Sabes lo que pasa? Con todo el respeto que me merece Gonzalo Castellani, que me parece un gran jugador con una carrera muy buena… Ahora, si hay un proyecto de club por Vicente Pizarro, si le vas a traer un futbolista de 36 años que lo va a tapar, no hay ningún proyecto con Vicente Pizarro”, dijo Barticciotto.

El ídolo del Cacique agrega: “¿que se puede imponer? ¿Cómo? ¿Vicente Pizarro anduvo tan mal para que lo saque el técnico? Entonces, ¿por qué lo saca?”.

“Como dirigente, ¿no le dices al entrenador: acá hay un chico que lo queremos potenciar, Vicente Pizarro? Yo como presidente estaría muy preocupado”, complementó el campeón de Copa Libertadores.

Marcelo Barticciotto sentencia que “Castellani no vino a dejar suplente a Pizarro, pero dadas las circunstancias está quedando fuera Pizarro porque el técnico prefiere otros jugadores”.

Cabe recordar que Vicente Pizarro venía de ser titular contra Universidad Católica, Alianza Lima y La Calera, pero ante Cobresal el mediocampo albo tendrá a Gonzalo Castellani, Arturo Vidal y Leonardo Gil.

