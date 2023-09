Colo Colo tiene que tomar decisiones a fin de año. Luego de una temporada muy complicada en cuanto a refuerzos, los albos deben determinar a cuáles jugadores renovará cuando terminen sus contratos y qué hará con los que no han tenido los minutos y rendimiento esperado.

Uno de los que está en la mira es Darío Lezcano. El paraguayo arribó al Monumental este año y aún tiene contrato hasta fines de 2024, pero no ha logrado tomar protagonismo durante estos meses. Eso sí, Colo Colo tendrá un problema si quiere sacárselo de encima, según advirtió Marcelo Barticciotto.

El ídolo del Cacique abordó la situación del delantero mediante los micrófonos de ESPN. “Las declaraciones no coincidían con los hechos después. Quinteros declaraba que no lo quería dejar ir y que no se podía quedar sin un nueve, pero cuando había que ponerlo, no lo ponía. Después lo terminaba criticando por afuera y después lo ponía en ese amistosos contra Cali”, comentó.

“Yo creo que no va a seguir, el jugador también debe llegar a un arreglo y buscar lo mejor para los dos”, agregó, pero avisó que “no va a hacer fácil sacárselo. Si se lo quieren sacar de encima, el jugador tiene todas las de ganar. ‘Yo tengo contrato, si ustedes no me consiguen algo que no me convenza, yo sigo'”, dijo.

¿Cuántos goles ha hecho Darío Lezcano en Colo Colo?

Darío Lezcano suma apenas cuatro goles en su estadía en Colo Colo. El delantero paraguayo ha disputado 391 minutos en 13 partidos durante la temporada 2023.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Luego del parón por Fiestas Patrias, Colo Colo vuelve a la acción este sábado 23 de septiembre. El Cacique chocará con Cobresal en un partido fundamental para no decirle adiós al título del Campeonato Nacional.