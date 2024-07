Junior continúa su preparación de cara a lo que será un intenso segundo semestre. El cuadro de Barranquilla además de disputar los octavos de final de Copa Libertadores ante Colo Colo, también luchará por la liga local y la Copa Colombia.

Por lo mismo se apuró la renovación de uno de sus referentes en ataque: Carlos Bacca. El histórico goleador ha sido fundamental en la campaña en la Libertadores y este jueves firmó su renovación con junior por una temporada más.

“Difícil no fue la negociación, larga sí, pero siempre se estuvo claro todo. Todavía puedo conseguir récords con esta camiseta, muchos más títulos. Está la Libertadores, yo vine para eso. Estamos ahí, vamos a seguir luchando y ojalá con la fe de Dios podamos llegar lo más lejos posible”, recalco el delantero de 37 años. Pero la presentación de vaca no estuvo ajena polémicas y aprovechó de mandar un particular dardo a la dirigencia.

¿Juan Cuadrado a Junior?

Las palabras de Carlos Bacca apuntaron directamente a reforzar el equipo que disputará la Copa Libertadores. Hasta el momento ya sumaron a Yani Quintero, Jhon Lerma, Andrés Colorado y Jhon Navia. Pero el referente del ataque y capitán del equipo pidió un esfuerzo por un histórico del fútbol colombiano.

Es que en el horizonte aparece Juan Cuadrado que terminó su vínculo con el Inter de Milán, al igual que Alexis Sánchez, y ahora busca club.

Cuadrado y Sánchez buscan club.

“Ojalá se pueda dar. Todos los buenos jugadores los queremos tener. Cuadrado no tiene equipo y cualquiera lo quiere tener. Los que han llegado son jugadores jóvenes, espero conocerlos bien, entrenar y ayudarles”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Junior?

Cabe consignar que el partido entre Colo Colo y Junior de Barranquilla se disputará el 13 y 20 de agosto. El primer encuentro será en el Estadio Monumental en Santiago y la revancha será en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.