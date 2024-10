Arturo Vidal sabe que Colo Colo depende de sí mismo para ganar el título en el Campeonato Nacional 2024 y también está consciente de que Cristián Zavala no ha sumado muchos minutos en los últimos partidos. De hecho, el “14” ni siquiera ha sido considerado en las citaciones recientes.

“Esto es así, el fútbol es así. De momentos. Si no te preparas bien o cuando se te da la oportunidad y no la aprovechas, chao. Más en Colo Colo. De verdad que está difícil jugar. Eso hace que la competencia sea buena y que el equipo mejore”, aseguró el Rey en una nueva transmisión que hizo por Kick.

Y agregó que “el que no está, todos saben que va a cagar y va a pasar otro. Tenemos un plantel muy grande”. Algo que ocurrió durante la baja del uruguayo Alan Saldivia, quien fue ya volvió tras esa lesión de la rodilla que lo hizo pasar por el quirófano. En su ausencia, fue Emiliano Amor quien se ganó un lugar. Y rindió en un alto nivel junto a Maximiliano Falcón.

Fue entonces que repasó el caso particular del rapidísimo extremo derecho. “Zavala lo hizo muy bien al principio, pero capaz que en algunos partidos bajó el rendimiento. Fue a la selección, no sé”, expuso Vidal, quien aclaró en parte a qué se debió que Jorge Almirón no lo incluyó en el banco de suplentes en algunas ocasiones.

Arturo Vidal abraza a Cristián Zavala tras un gol del “14” al Audax Italiano. (Dragomir Yankovic/Photosport).

“Pero él está ahí, entrena bien. Se la está jugando, ya le tocará la oportunidad de nuevo y cuando le toque, tiene que aprovecharla. En Colo Colo, de verdad muchachos, la competencia es dura. Hay jugadores muy buenos. Pero han ido creciendo todos”, aseguró Arturo Vidal. Razón tenía: Zavala fue citado por el entrenador argentino para el juego pendiente contra Unión La Calera.

Zavala podría volver a tener acción ante La Calera. (Foto: Comunicaciones Colo Colo).

Vidal elogia a los cortados de Colo Colo: Zavala, Oroz y Moya

Arturo Vidal no sólo destacó a Zavala entre los que tienen menos opciones del plantel de Colo Colo. También sumó a otro par que prácticamente no ha contado en la consideración del DT. Y que habla del buen nivel que tiene la plantilla, según la opinión del King.

“Lo mismo el Flecha (Alexander) Oroz, es una máquina. Moyita (Matías Moya) se entrena bien, todos los días llegan con ganas a entrenar. Son jugadores que uno los ve bien, pero son decisiones del técnico”, dijo el ex mediocampista del Bayern Múnich de Alemania, la Juventus de Italia y el Barcelona de España, entre otros clubes.

Matías Moya le anotó a Huachipato en el Campeonato Nacional 2024. (Pepe Alvujar/Photosport).

Y dejó un último nombre. “Leandro Hernández también se irá metiendo con el tiempo”, aseguró sobre el juvenil extremo que fue titular frente a Cobreloa y ante Audax Italiano, pues computa doble para derribar el minutaje Sub 21 exigido por las bases del torneo.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2024

Colo Colo marcha en el segundo lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional 2024 al cabo de 27 fechas disputadas, aunque tiene dos partidos menos que Universidad de Chile, el líder del torneo con cuatro puntos de ventaja.