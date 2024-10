Vidal explica firme por qué no quiere a Jordhy Thompson ni Damián Pizarro en la Roja...todavía

Arturo Vidal no alcanzó a coincidir en Colo Colo con Jordhy Thompson, pero sí pudo jugar durante casi un semestre junto a Damián Pizarro. Pues bien, en el momento actual que vive la Roja, el Rey no quiere a ninguno de esos atacantes formados en el Cacique como citados.

Y eso que tiene muchos reparos en torno a las decisiones de Ricardo Gareca. Pero por ahora, Vidal le da el ok al Tigre por no considerar a Thompson ni al portentoso atacante del Udinese de Italia. Una de las pocas determinaciones en que el “23” le encuentra razón al ex seleccionador de Perú.

“¿Jordhy Thompson cómo va a estar en la selección? Recién está en Rusia jugando en un equipo que no sé cómo se llama. Es un jugador que tiene talento, en Colo Colo lo hizo bien. Pero la selección es otra etapa”, dijo el “23” de los albos sobre el extremo que milita en el Orenburg FC de la Premier League rusa.

Damián Pizarro festeja junto a Jordhy Thompson en Colo Colo. (Javier Salvo/Photosport).

En la sección de preguntas que Vidal abrió en el streaming que hizo por Kick, hubo una que apuntó a Damián Pizarro. “Siempre he dicho que es máquina y tiene todo“, expuso el todoterreno centrocampista bicampeón de América con la Roja.

Pero también prefiere ir paso a paso en la quema de etapas. “Mientras no juegue en Udinese, no se gane un puesto ni se sienta fuerte, creo que le falta para ir la selección. Es nuestro delantero del futuro si dios quiere”, aventuró a decir el oriundo de San Joaquín.

Así como Arturo Vidal no tuvo dudas en decir que Jordhy Thompson todavía debe saltar vallas para ganarse una convocatoria en la Roja tampoco titubeó en situar en un plano similar a Damián Pizarro. “Tiene todo para triunfar”, dijo el Rey sobre el ex ariete colocolino.

“Hablé muchas veces con él, le dije que le iba a costar al principio. Pero tiene que entrenarse. Con partidos y minutos será un crack, tiene mucha fuerza, velocidad, potencia. Está pasando un proceso de adaptación, no es fácil”, expuso Vidal sobre el salto que significa ir del Campeonato Nacional chileno rumbo a la Serie A italiana.

Arturo Vidal y un diálogo con Damián Pizarro. (Felipe Zanca /Photosport).

E hizo una apuesta arriesgada con Damián Pizarro. “Cuando madure, va a ser el ‘9’ de la selección, pero tiene que acomodarse a Italia. Agarrar ritmo. No es lo mismo entrenar que jugar”, sentenció Vidal, quien de todas maneras ve buen porvenir con Darío Osorio, Lucas Cepeda y Marcelo Morales. A los tres les repartió elogios por su nivel actual y el potencial.

