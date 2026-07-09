Arturo Vidal se adelantó a sus compañeros y ya está en Colombia, donde en unos días comenzará la intertemporada de Colo Colo.

Colo Colo inició un pequeño receso en la competencia de la temporada 2026. Tras el empate con Deportes Recoleta, los albos empezaron a vivir unos días de descanso antes del inicio oficial del segundo semestre.

El regreso a las canchas será el viernes 24 de julio para enfrentar a Deportes Limache en la fecha 16 de la Liga de Primera, que será el comienzo de la segunda rueda en la búsqueda por el título.

Entremedio, el Cacique disputará un amistoso internacional contra Millonarios en Colombia, en el marco de una intertemporada planeada por Fernando Ortiz.

Pero, hasta entonces, hay unos días de vacaciones. Arturo Vidal los aprovechó con todo y viajó con su pareja, Sonia Isaza, a Colombia, donde en los próximos días el club comenzará la intertemporada.

ver también Ortiz le gana el gallito a la dirigencia en el fichaje de un arquero para Colo Colo: “Costó decidirse”

Intertemporada de Colo Colo: las fechas del Cacique en Colombia

Colo Colo iniciará su intertemporada el próximo domingo 12 de julio y se trasladará a Colombia. El sábado 18 disputará su amistoso contra Millonarios, celebrado por el aniversario del elenco colombiano.

Tras ese partido, el equipo de Fernando Ortiz regresará al país con la mente puesta en el reinicio de la Liga de Primera, donde buscará mantener su liderato (le saca 10 puntos a su perseguidor más cercano) en la tabla de posiciones.