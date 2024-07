Almirón queda sorprendido por declaraciones de Mosa: "No veo caído lo de Mauricio Isla"

Colo Colo vive un tremendo lío en cuanto a la posible llegada de Mauricio Isla. Aníbal Mosa aseguró que el jugador rechazó tres ofertas y que la señal es “que no quiere venir”, pero el Huaso desmintió al presidente de Blanco y Negro por redes sociales. “Increíble cuando quieren quedar bien”, disparó.

Jorge Almirón, por su parte, quedó sorprendido con las declaraciones del timonel colocolino. En conferencia de prensa, el DT fue consultado sobre la situación de Isla y si ya está analizando otras alternativas a raíz de la supuesta negativa del jugador.

“Imagina que termina el partido y que estamos con la cabeza analizando un montón de cosas que pasaron en el juego, hablando con el cuerpo médico para ver cómo están todos… Así que no escuché ni estaba al tanto de lo que dijo el presidente”, partió diciendo.

“Lo que sabía antes del partido es que seguían negociando y que estaban las ofertas vigentes. No sé cuál es la respuesta de parte del jugador. Es parte de las negociaciones. Si se da… Yo creo que puede llegar a darse, no creo que se cierre”, comentó después.

Almirón y la posible llegada de Isla: “Se está negociando”

“Llega un momento en que si no hay nada concreto, hay que darle un cierre a esto. Pero yo lo que sé es que se está negociando o que por lo menos las dos partes están interesadas”, recalcó Jorge Almirón.

“Es algo de la negociación, no me puedo meter en lo que quiere el jugador ni en lo que puede llegar a alcanzar el club. Pero yo creo que son momentos de negociaciones, no veo cerrado lo de Mauricio Isla. Esperemos tener noticias en estos días”, cerró el DT.

