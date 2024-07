Colo Colo celebra el arribo de su nuevo goleador, pero no todo es alegría en el Monumental. Si bien los hinchas están felices con la llegada de Javier Correa al Cacique, en la interna hay un jugador que queda con un panorama más que complicado.

Leandro Benegas lleva ya varios meses dando la pelea para ganarse un lugar como titular y, sin muchos minutos con Jorge Almirón, ve cómo las cosas se ponen cuesta arriba. Es por ello que busca inspiración en lo que puede.

Tras confirmarse la llegada de Javier Correa, el Toro dejó un mensaje en redes sociales que dejó metidos a los hinchas. Todo esto mientras se define qué es lo que pasará con su carrera, la que parece tener los días contados en el Monumental.

Leandro Benegas se inspira en Residente para revertir su situación en Colo Colo

Leandro Benegas no lo está pasando bien en Colo Colo y, con su contrato terminando al final de la temporada, tendrá que tomar decisiones. El Cacique logró asegurar a a Javier Correa para tener otra opción en delantera, lo que lo deja sin espacio en el plantel.

Leandro Benegas apenas suma minutos con Colo Colo esta temporada. Foto: Photosport

Ya durante esta campaña casi no ha visto acción con Jorge Almirón, lo que llevó a rumores de una posible salida. Sin embargo, hasta ahora las cosas se mantienen igual y todo indica que tendrá que mirar las cosas desde el banquillo.

Es por ello que tras la llegada de Javier Correa, Leandro Benegas decidió expresar su sentir con música. A través de su cuenta de Instagram publicó una imagen entrenando en el Monumental al ritmo de la canción “Ron en el piso” de Residente.

Pero lo que más llamó la atención fue la parte del tema que decidió utilizar. “La vida me la vivo intensamente, hasta que no pueda masticarla porque no me quedan diente’. Todo evoluciona porque se transforma. Crece y disminuye, cambia de forma, pero del tiempo nadie se salva”.

Por ahora, el Toro se quedará en el plantel a dar la pelea y así intentar ser un aporte en la segunda rueda. Eso sí, en el Monumental deben definir si quieren darle espacio o si definitivamente lo dejarán en la banca hasta terminar su contrato.

Leandro Benegas tiene una dura misión si quiere tomar protagonismo en Colo Colo. El artillero no ha tenido un buen paso por Pedrero y ahora quedó como el tercero en la fila de los 9 albos.

¿Qué debe hacer Colo Colo con Leandro Benegas? ¿Qué debe hacer Colo Colo con Leandro Benegas? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Leandro Benegas esta temporada?

En lo que va de temporada 2024 hasta ahora, Leandro Benegas ha logrado disputar ocho partidos oficiales en total con Colo Colo. En ellos ha marcado un gol, no registra asistencias y alcanza los 109 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo buscará seguir en carrera en la Copa Chile este fin de semana. El Cacique disputará la ida de las semifinales regionales ante Deportes Santa Cruz este domingo 7 de julio desde las 17:30 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.