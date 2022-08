El domingo pasado Colo Colo se quedó con el Superclásico 192 tras vencer por 3-1 a Universidad de Chile en el Estadio Fiscal de Talca, manteniendo su hegemonía.

Cristián Zavala ingresó en la segunda parte y propició uno de los goles con una buena jugada en ataque y de esta forma confirmó el buen momento que vive en el equipo.

En una entrevista con Blizsports, el extremo albo compartió sus sensaciones tras el partido y se refirió a la gran meta de Colo Colo, que no es más que volver a levantar el trofeo del Campeonato Nacional.

"Es clásico todavía, un partido importante, muy importante, para nosotros sigue siendo clásico, la semana es distinta, se vive distinta. El festejo de nosotros fue mesurado, tranquilo, yo me acuerdo de los clásicos de antes que se celebraban como final del mundo", recooció el ex Melipilla.

Sobre el partido, comentó: "Yo quedé tan picado con el clásico pasado que no me tocó vestirme y fue como puta la huea, más encima el monumental lleno y ahora quería estar en cancha, así que cuando dieron la nómina de los 18 que se vestían ya estaba feliz, estaba seguro que en algún momento iba a entrar, estaba tan convencido que era el único de los que estaba en la banca que estaba con los zapatos, con las canilleras puestas, preparado cosa que Gustavo me dijera y yo no perdiera ningún segundo en entrar".

Zavala dice que tiene experiencia en clásicos: "Me gusta jugar con el público en contra, hasta el 2019 fui muy de barrio y en el barrio siempre se juegan clásicos entonces estaba acostumbrado a que la gente te grite, es más de donde vengo yo, Pirque, Puente Alto, todos son muy de barrio, entonces los clubes en que jugué era mucho de jugar así, es normal para mí, me siento normal cuando juego así.

"En Melipilla los primeros meses me daban ganas de responderles y todo, a veces respondía, pero ahora como que ya aprendió a controlarme un poco, porque igual es difícil dejar el barrio y lo que único siente, al final uno igual tiene sangre y quiero puro responder pero ahora uno es más profesional", añadió.

Sobre su comienzo, reveló: "Fueron muchas cosas, 4 meses muy difíciles, tuve la opción de irme a préstamo, no me dejaron salir (a Unión Santa Fe) y de ahí como que cambie la mentalidad y puta todo ha sido para mejor. Lo pase mal los primeros 3 meses, no jugaba".

Zavala dice que la clave es la unión en el equipo: "Hay un buen manejo de grupo, todos trabajan para ser los mejores que hasta el guardia te empuja a ir más allá, del primer día que llegue fue todo muy club, todo muy unido, es impresionante, yo quede vuelto loco, es bacán porque te sientes como en tu casa".

"Sobre el ser puntero nosotros vamos partido a partido, es frase hecha pero muy cierta, con la mesa íbamos camino a Talca y se dio un resultado, llegamos allá y se dio otro, y luego estábamos ahí y Everton 3-0 el primer tiempo y listo mañana es, y sabíamos que era el partido (contra la U)", finalizó.