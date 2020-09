Barticciotto queda “metido” con respuesta de Gualberto Jara sobre la tabla: “¿A qué se refería? Porque la UC se le alejó dos puntos”

Gualberto Jara, DT de Colo Colo, valoró el empate de su equipo ante Universidad de Chile en un nuevo Superclásico pese a todo. “Nosotros teníamos que acortar distancias y hoy sumamos”, manifestó el paraguayo sobre el 1-1 en el Nacional.

Esto no le quedó de todo claro al ídolo albo Marcelo Barticciotto quien, en su análisis en Al Aire Libre en Cooperativa, manifestó que si el cálculo que hacía el entrenador era con respecto a la Católica, está totalmente equivocado.

“Cuando a Gualberto le preguntan por la tabla de posiciones responde ‘nosotros tenemos que acortar distancias y hoy sumamos’. ¿No se puede contrapreguntar a qué se refería? Porque Católica se le alejó dos puntos más. Me imagino que Colo Colo siempre debe mirar para salir campeón. Un técnico de Colo Colo y los jugadores deben pensar siempre en eso, más allá que la realidad indique otra cosa”, sentenció el que fuera campeón de la Libertadores con la camiseta alba.

Prosiguiendo en su análisis, Barti dijo que “el empate es justo, ninguno hizo mucho para ganar. Colo Colo tampoco fue tan superior en el primer tiempo como dijo el periodista del Canal del Fútbol, que ‘lo dominó’. Creo que la U fue un poco más en el segundo tiempo, pero a los dos les faltó profundidad, los dos muy temerosos, con temor a perder, se jugaban mucho los dos técnicos. Si me quedo con algo, me quedo con lo del segundo tiempo de Caputto, pero uno no sabe cuál es la propuesta de Caputto, si es la del primer o segundo tiempo”.

“Colo Colo apostó casi todo el partido a la contra, a retroceder demasiado con su gente, defender con dos líneas de cuatro y recuperando en la salida rápida. Eso me parece que fue la propuesta de Gualberto Jara y por eso creo que el empate fue justo”, agregó.

Universidad de Chile y Colo Colo empataron 1-1 en el Estadio Nacional. | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Barticciotto comentó que “me deja dudas Colo Colo. Ahora va a tener que dosificar, va a ser difícil tres partidos a la semana para algunos jugadores. Quizás se vean alternativas que den otra manera de jugar. Ningún equipo fue propositivo. Quizás un poco la U en el segundo tiempo y por eso digo que me gustó un poco más”.