Renny Vega cuenta problema de Rafael Caroca cuando se fue a la U: "Los colocolinos lo querían matar"

Uno de los tantos arqueros extranjeros que han pasado por Colo Colo en los últimos años es Renny Vega, quien recordó sus días en las canchas del Monumental.

El venezolano aseguró que quedó muy marcado por el cuadro albo, contando que incluso sigue en contacto con su ex compañero Rafael Caroca, ahora en Deportes Iquique.

El ex seleccionado de la Vinotinto contó una infidencia, porque dio a conocer los problemas que tuvo Caroca al llegar a Universidad de Chile.

"Mantengo contacto con Rafa Caroca, me contó que cuando llegó a la U los colocolinos lo querían matar", dijo a radio Cooperativa.

Pero eso no es todo, porque el ex seleccionado nacional le regaló una camiseta de los azules a Vega, quien la recibió, pero no la usa exactamente.

Vega jugando un Superclásico por Colo Colo - AgenciaUno

"Caroca me regaló una camiseta de la U, pero se la pasé a mi hermano. Tengo una de Colo Colo porque es de los clubes más importantes de mi carrera", reveló.