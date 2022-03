En los dos años anteriores, en Colo Colo sacaban pecho por la aparición de varios juveniles en el primer equipo. El mal momento que vivía el plantel peleando el descenso hizo que jóvenes tomaran un rol clave, algo que se extendió incluso al 2021, siendo protagonistas en la lucha por el título del Campeonato Nacional.

Pero en la presente temporada, Gustavo Quinteros le dio un giro total y ha dado espacio a jugadores más consagrados, dejando en la banca a la cantera del Cacique. La situación no ha dejado de llamar la atención y más pensando que el reglamento del torneo exige que se cumpla con minutos Sub 21.

Este viernes el técnico de Colo Colo sacó la voz al respecto y explicó por qué los juveniles han quedado más al margen. "Todo el torneo anterior, desde el inicio usamos más de un juvenil y nos fue bien. Ahora no lo hicimos y nos fue bien. Eso lo iremos decidiendo sobre los partidos".

"Este año, al tener Copa Libertadores, se le dará la posibilidad seguro, para que en la competencia tengamos que utilizar y reemplazar a los que jueguen en el plano internacional. Hay un montón de juveniles preparados para hacerlo bien. Con el correr de los partidos y la Libertadores, tendrán mucha más participación que en el comienzo", agregó el DT.

Consultado por si la regla del Sub 21 le genera un problema, Quinteros fue claro y dijo no estar incómodo. "No me preocupa el minútaje, sé que lo vamos a cumplir tranquilamente. En el momento que podamos utilizar a los chicos, con más seguridad cuando juguemos Copa Libertadores, usaremos a varios juveniles. Y otros que no lo son y tendrán oportunidad de ganarse un lugar en el equipo hasta el término de la temporada".

De todas formas, el técnico de Colo Colo destacó a sus pupilos. "Son jugadores preparados, por más de ser jóvenes. Tienen experiencia, han jugado no solo el torneo anterior, sino también el más difícil de la historia peleando el descenso. La experiencia la tienen, quizás ante la U no hubo desde el inicio, pero no tengo duda de que sumarán muchos minutos".

Quinteros quiere un torneo de reservas en Chile y alaba a Ervin Vaca

La aparición de nombres juveniles en los últimos años y la suspensión de torneos de inferiores han generado un debate a considerar. Chile no cuenta con un torneo de reservas en la actualidad y ya son varios los hinchas que piden que se haga realidad para así potenciar a los que no sumen minutos.

Gustavo Quinteros no quedó al margen de esto y se sumó al clamor popular. "No tengo dudas que sí (hace falta). Nosotros hemos visto y lo que sucedió con el estallido social, lo primero que se hace es suspender los torneos de inferiores y eso atenta contra la proyección de juveniles que necesitan jugar toda la semana para crecer como futbolistas, terminar esa formación con los entrenamientos, que durante mucho tiempo no tuvieron".

Esto el DT lo graficó con los amistosos a mitad de semana en el Monumental. "Hacemos amistosos donde juegan la mayoría de juveniles que tenemos, para ir conociéndolos. Hay un montón de buenos jugadores, hacemos amistosos todas las semanas para que puedan demostrar, seguir creciendo, terminar su formación jugando".

"No tengo duda que si hubiese una competencia más fuerte o competitiva, como una reserva o especiales para que puedan jugar tanto como los profesionales, les ayudaría mucho al crecimiento y que muchos puedan terminar jugando en el equipo titular antes de lo que le toque", insistió.

Uno de los nombres que podría sumar minutos en ese posible torneo de reservas es Ervin Vaca. El joven delantero boliviano llegó a prueba a Colo Colo y de inmediato cautivó a todos, incluido el propio Gustavo Quinteros. "Es uno de los más chicos, con apenas 17 años. Lo hemos traído para que pueda mostrar sus condiciones".

La continuidad del jugador no está asegurada, pero el DT espera que se quede. "Lo estamos evaluando, tiene muchas condiciones técnicas, muy buena pegada y que puede ser en algún momento, si sigue creciendo, parte del futuro de Colo Colo. Ha trabajado muy bien, espero que termine estos dos meses de observación, que pueda quedarse y tener la posibilidad de formarse para que le sea útil a la institución", cerró.