Profe Pellegrini cuenta la verdad de Nicolás Blandi y Colo Colo: "Está con ganas de volver"

Juan Carlos Pellegrini, o el Profe Pellegrini como lo conoce toda Argentina, es uno de los periodistas que más sabe de San Lorenzo de Almagro. Y maneja al dedillo la polémica que ha surgido entre el conjunto cuervo y Colo Colo, por el pase de Nicolás Blandi.

Recordemos que el futbolista ha sumado poco y nada después de llegar como gran refuerzo al Cacique a principios de 2020. Y que apareció la información de que San Lorenzo amenaza a Colo Colo con ir hasta la FIFA a reclamar el dinero que le debe.

"Colo Colo no ha pagado la segunda cuota correspondiente al pase de Blandi, de 500 mil dólares. Entonces San Lorenzo lo instigó a pagar. Y en caso de que Colo Colo diga que no va a pagar, ahí se enviaría la presentación ante el FIFA y la TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), cosa que todavía no se hace esperando la respuesta de Colo Colo", explica a Redgol el reportero de ESPN.

El Profe Pellegrini enfatiza que "si Colo Colo se mantiene en la postura de no pagar, ahí San Lorenzo va a ir ante FIFA y el TAS a hacer el reclamo. Hay un montón de versiones: que Colo Colo va a devolver el jugador, que no ha rendido y no juega nunca, pero son cosas en el aire", sentencia.

Nicolás Blandi no ha rendido en Colo Colo y su regreso a San Lorenzo parece ser una alternativa. Foto: Agencia Uno

De todas formas, el mismo Blandi aparece como interesado en la operación que, eventualmente, podría llevar al regreso del delantero al cuadro de Boedo. Una opción que no parece tan lejos de la realidad para Pellegrini.

"Es un tema complicado. Acá Blandi se fue bien de San Lorenzo y hoy San Lorenzo tampoco tiene un centrodelantero destacado. No ha funcionado (Franco) Di Santo, o sea creo que él también está con ganas de volver, me parece. Después hay que ver si se da el conflicto para que pueda volver", reflexiona.

Blandi suma dos goles en 31 partidos con Colo Colo y no supera el 30 por ciento de minutos jugados respecto a toda la temporada del Cacique. Las permanentes lesiones y el bajo nivel lo han sentado en la banca.

La ANFP suspendió los dos próximos partidos del Cacique, ante Unión La Calera y Coquimbo Unido, por lo que la vuelta a las canchas del equipo que dirige Gustavo Quinteros está programada ya para 2021. El 3 de enero visitará a Deportes Antofagasta.