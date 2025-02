Colo Colo gustó y ganó. El cuadro popular venció por 3-1 a Deportes La Serena, en el debut en el Campeonato Nacional 2025, lo que parece un buen pronóstico para lo que se avecina.

Es que el Cacique no solamente piensa en revalidar la obtención del trofeo nacional. Entre ceja y ceja tienen, también, el desempeño en Copa Libertadores, que comenzaría en abril.

Y lo que está en momento de aceitado es el desempeño de los refuerzos. Si bien hay algunos que queda por sacarles el jugo, como el caso de Claudio Aquino y Salomón Rodríguez, otros ya rinden.

Llegó como cedido desde Monterrey. Sebastián Vegas vino en conjunto con un paquete de tres jugadores que fueron presentados al mismo tiempo en Colo Colo: Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y el propio ex Rayados.

En tan solamente cuatro partidos, Sebastián Vegas, que juega de defensa, ya ha demostrado que no vino sólo a meter la pierna fuerte. Además, es goleador y de esta forma es que ha marcado dos goles ya.

Ante La Serena marcó de cabeza e igualó la marca de un funesto Nicolás Blandi, que en su paso por Colo Colo, entre 2020 y 2021, jugó 21 partidos y marcó dos goles. Y era delantero…

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Concepcion. Sexta fecha, campeonato Nacional 2020 El jugador de Colo Colo Nicolas Blandi, centro, se lamenta tras el segundo gol de Universidad de Concepcion durante el partido de primera division disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 29/02/2020 Andres Pina/Photosport Football, Colo Colo vs Universidad de Concepcion. 6th date, National Championship 2020 Colo Colo’s player Nicolas Blandi, center, reacts after the Universidad de Concepcion’s second goal during the first division football match held at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 29/02/2020 Andres Pina/Photosport