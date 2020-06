Pelotazo perdió un amigo por la polémica de Paredes: "Colo Colo es el equipo más grande por paliza"

Hay gente incomprendida y los estadísticos. Todo porque apuntan a la fría imparcialidad de los números por sobre las coyunturas e hinchismos pasajeros. Pero hay gente que no entiende y no se saca la camiseta a la hora de debatir.

Es lo que lamenta Jorge Gómez Pelotazo: "Perdí un amigo por la polémica de Paredes, pero me importa una raja. La lealtad al trabajo y a la seriedad del mismo es más importante que cualquier cosa. No voy a dejar que se metan con mi trabajo. Nunca", escribió en Twitter.

La polémica marcó la última jornada. La ANFP dijo que no se contabilizaba un gol del delantero de Colo Colo y que por eso el total de anotaciones quedaba en 215, por lo que ya no era goleador histórico exclusivo en Primera División. Después la ANFP dijo que sí valía.

Y el de los números en Radio Cooperativa e ESPN se agarró con otro periodista: "No tiene sentido que diga si él es o no de la U. Uno debe ser consecuente con lo que cree cuando uno se dedica a esto. Aunque mi mamá diga que tenía 215 goles, yo digo que son 216".

"Salieron hinchas de Colo Colo a decir que esto era influenciado por hinchas de la U, para que el gol 216 no fuera ante ellos, lo que es una lesera porque el gol iba a llegar en cualquier momento", explica Pelotazo.

Esteban Paredes en el polémico partido ante Cobresal en 2011

El rigor estadístico le ha traído inconvenientes. "Yo soy de la U pese a que nadie me cree. No he perdido amigos, pero mis amigos periodistas de la U no entienden que cuando uno hace periodismo tiene que sacarse la camiseta, y la historia de Chile es bastante clara", asevera.

Por eso, dice suelto de cuerpo que hay supremacía de los albos sobre Universidad de Chile. "Por paliza el equipo más grande de Chile es Colo Colo y hay gente a la que eso le molesta porque lo dice un periodista", se explaya Gómez.

"Qué equipo tiene más campeonatos, más Copas Chile, más títulos internacionales o más hinchas. Colo Colo. Esa paliza se da en muy pocos páíses del mundo, por ejemplo en Alemania. No se da en España", reflexiona Pelotazo.

Más allá de la polémica, los números están sobre la mesa. Y este estadístico está por sobre las diferencias de camisetas, aunque le cueste caro.