Patricio Yáñez se hace el desentendido de la acusación de que se escondió en la pelea contra Boca Juniors: "No tengo claro el panorama"

En entrevista con Redgol, Rubén Espinoza echó al agua a Patricio Yáñez al asegurar que el delantero no estuvo en la pelea con los jugadores de Boca Juniors en la recordada semifinal de la Copa Libertadores 1991.

Este viernes el ex atacante desde su tribuna en Deportes en Agricultura se defendió asegurando que lo importante no fue la trifulca, si no el resultado que les permitió acceder a la final del torneo continental.

"Todavía no sé por qué. Yo no sé si en ese momento le metí un viaje a Blas Giunta cuando recupera el balón, que se va al foso y Marcelo Oyarzún hace tiempo. Cuando veo que lo golpea, me lancé sobre él. La verdad es que no tengo muy claro el panorama", aseguró el Pato.

Aunque apurado por los panelistas, el comentarista deslizó una defensa: "Yo sabía que estaba en la mira. Quería jugar la final, entendía que si el resultado era adverso, podía quedar la escoba en el Monumental. Este fue un partido que, quiero dejar en claro, lo ganamos bien en cancha. Lo otro, es un tema impresentable.

Yáñez reiteró que lo fundamental es recordar el encuentro. "Felizmente se ganó el partido y después el resto de los compañeros que supo ganar la Copa Libertadores. Creo que fue en el partido de vuelta con Universitario el más complicado.