El ex jugador y comentarista en Deportes en Agricultura no quedó conforme con la igualdad conseguida por Colo Colo ante Alianza Lima en Copa Libertadores, donde cree que habrá que sufrir en una definición contra Fortaleza.

Nadie quedó conforme con el empate conseguido por Colo Colo ante Alianza Lima por Copa Libertadores, en un duelo que se jugó en Perú pero en donde los albos tuvieron muchas situaciones de gol que no pudieron concretar.

Algo que puede pasar al cuenta, teniendo en cuenta de que quedan dos fechas por disputar (River Plate de visita y Fortaleza de local), donde se puede complicar una clasificación a octavos de final.

Similar a lo que piensa el comentarista de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez, quien se lamenta por la farra de Colo Colo.

"Me parece que con este resultado se pone en riesgo una clasificación que estaba asegurada. No digo que no vaya a clasificar o que perdió la chance, pero la deja abierta. Hay que esperar lo que haga Fortaleza que tiene que jugar con Alianza en Lima, que si gana se comienza a complicar todo, llegando al último partido con obligaciones sin tener motivos para llegar a esta situación", detalla Yáñez.

En ese sentido, para el ex delantero, cambia mucho el panorama los resultados de esta fecha en el grupo, porque uno empieza a realizar cálculos para lo que viene.

"Esto se va tomar como un partido perdido por el término del puntaje. Antes de este partido Colo Colo no pensaba en la diferencia de goles, eran los puntos y le sobraban", precisa.

Por lo mismo, asegura que parte de esto fueron las muchas situaciones de gol no concretadas, que se pueden lamentar mucho.

"Pocas veces veremos un equipo chileno jugando en Copa Libertadores teniendo tantas chances. Es cierto la valoración que hacíamos de Alianza, que Colo Colo está muy por encima en intensidad de juego, profundidad, claridad, todo lo que mostró en los primeros 45 minutos. Pero como en el boxeo, si no consigues nocaut en los asaltos, es en tarjetas Colo Colo saca diferencias. Pero esto se hace con goles. Si jugaste bien, por qué no ganaste. Hay que encontrar la falta de gol. Si lucero las metiera todas no estaría en Colo Colo", finaliza.