El Día de los Inocentes es una festividad que habitualmente utiliza la prensa para informar las noticias más bombásticas, aunque sin mucho fundamento. Pero nunca pensamos que Patricio Yáñez se iba a poner ese traje de bromista.

Por eso, el mundialista aprovechó su tribuna en Deportes en Agricultura esta mañana para explicar la información de que el delantero peruano Paolo Guerrero estaba "a una firma" de fichar por Colo Colo y que era el tapado de la administración de Blanco y Negro.

"Ayer era el Día de los Inocentes, eso era todo. Pero oye que hay termos por ahí. Eso es todo, no le pongamos tanto color y tanta tontera. Te acuerdas de cuando habían diarios, las portadas...", se justificó el Pato ante los iracundos comentarios.

"Unos termos me decían que era hasta la 1 de la tarde, pero nosotros (el programa ESPN F90) vamos en la tarde. Falta sentido del humor, todo es grave", lamentó el popular comunicador ante el asombro del resto del panel.

Luego explicó cómo se le ocurrió tamaña fantasía. "Fue por un informante. Esa noticia me la envían a mí y le respondo 'no te puedo creer, ¿lo puedo decir al aire?'. Y el informante me dice que no: 'Caíste, Gilberto'", relató Yáñez.

Finalmente y para consuelo de los hinchas, el Pato aseguró que "aparantemente está el acercamiento de Colo Colo con uno de los nombres que se han dado, pero lo económico está retrasando la llegada de un 9 de gran nivel", completó.