Paredes acusa a hinchas de la U de torpedearle el récord: "Mucha gente de ellos dicen que mi gol no es válido"

Esteban Paredes estuvo en el ojo del huracán durante 24 horas por las declaraciones de Rodrigo Robles, gerente de ligas de la ANFP, quien contó que el récord del Tanque no era válido por una mala inscripción en un partido de Colo Colo contra Cobresal el año 2011, donde el goleador convirtió.

Esta situación estuvo en boca de todos el día de ayer y hoy Esteban Parerdes habló en extenso con Al Aire Libre de Radio Cooperativa, tras saber que finalmente su récord sigue vigente.

"La verdad que me da risa, porque primero pasaron nueve años de aquel gol y después pasaron casi nueve meses para ver si estaba bien o mal. Eso es lo que me da más risa, por qué no fue antes, no sé, en el 210 o 212, etc. No me cuadra", comenzó.

Sin embargo una conversación curiosa ocurrió entre Pelotazo y Esteban Paredes. El estadístico se encontraba dando sus fundamentos del por qué el goleador colocolino si tiene 216 goles, mientras hay gente que dicen lo contrario

Ante eso, el Tanque jugueteó e hizo referencia a esas personas que creen que Paredes no tiene 216 tantos. "La gente de la U no la tiene jajaja. Ellos no piensan así y es válido, por toda la rivalidad y los clásico, por eso, hay mucha gente de la U que dice que mi gol no es válido", expresó entre risas.

Para finalizar, el delantero habló de Rodrigo Robles, gerente de Ligas de la ANFP. "Es un miembro de la ANFP donde sale quitándome el gol, sin tener bases y sin saber lo que iba a generar, esa misma persona que me lo quitó me terminó recibiendo en la ANFP junto al presidente Sebastián Moreno para premiarme. Bueno, después salió el video donde me ratifica y da el gol 216 que me quitó. Generó mucho debate en el entorno nacional", sentenció.