Esteban Paredes se sincera y habla sin rodeos de Mario Salas: "La verdad es que el camarín de Colo Colo estaba un poco tenso"

El nombre de Esteban Paredes apareció en todos los medios de comunicación en los últimos días, luego del último papelón de la ANFP y de su récord como goleador histórico del fútbol chileno, el que finalmente validaron.

El zurdo ha dado varias entrevistas y ahora conversó con radio Cooperativa, donde se mostró sincero y recordó la salida de Mario Salas de la banca técnica.

Paredes fue consultado sobre si la partida de Agustín Orión del club complicó el panorama en el interior del camarín, situación que negó.

"El otro día lo dije, esas fueron las palabras de Orión y yo no me puedo hacer cargo. Él nos contó algo, pero yo como jugador no puedo decirlo. Por esas cosas salí hablando ese día. Te voy a aclarar algo, el plantel no se deterioró con el tiempo y con Mario. Es mentira eso, en los planteles siempre hay conversaciones, no puedo decir peleas, pero si circunstancias donde uno puede hablar de forma más entonada con el técnico, pero que de ahí la relación se echa a perder, no", indicó el artillero.

Esteban Paredes habló de la salida de Agustín Orión de Colo Colo - AgenciaUno

"Mario Salas me habló las cosas de frente, desde el día que llegó y eso uno lo agradece y yo también las cosas que le dije siempre fue a la cara. Nunca tuvimos mala relación. Si él me tenía que poner cinco o diez minutos, yo lo aceptaba, pero obvio que uno se enoja por no jugar y respeto a los compañeros. Yo nunca tuve mala relación con él", agregó.

Además, el capitán de Colo Colo afirmó que los últimos días del Comandante como DT albo fueron tensos, ya que el camarín estaba complicado por los malos resultados.

"Él estaba muy confiado y sabía lo que tenía que hacer. Él quería seguir en Colo Colo, hablábamos, no todos los días, pero sí dos o tres veces por semana. Si estaba un poco comprimido el camarín, por todo lo que estaba pasando y los resultados. Todos saben lo que pasa cuando no se dan los resultados y la verdad es que estaba un poco tenso el tema", expresó.

Esteban Paredes respira tranquilo como el goleador histórico del fútbol chileno, mientras que Mario Salas tiene otra oportunidad de mostrar su capacidad, porque ahora es el técnico de Alianza Lima.