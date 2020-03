Óscar Opazo y sus primeros días en Colo Colo: “El loco Guede me reventaba la cabeza, pero al final tenía razón”

Jaime Valdés está hecho una máquina para los live de Instagram. Y, en uno de ellos, contó junto a Pablo Guede que el DT quería mandar a Óscar Opazo de vuelta a Valparaíso cuando lo vio entrenar la primera semana. “No le daba un pase a nadie”, lanzó Pajarito muerto de la risa.

Pues bien, llegó la otra parte del historia. Salomónico, Valdés le ofreció derecho a réplica en la misma plataforma al Torta. “Igual le pusiste, cómo que no le daba un pase a nadie. No quiero hablar de esas cosas, son del pasado (ríe). Andaba mal, pero no me quería mostrar todavía, me quería guardar para los partidos”, lanzó el conconino en medio de carcajadas de ambos.

“Ya, si fue parecido. Lo asocio al periodo de adaptación, eso fue. Tampoco no le daba un pase a nadie sí. En esa pretemporada, el primer día, (Octavio) Manera, el PF, nos hizo correr después. Veníamos de un mes de vacaciones, me estaba haciendo exámenes, viajando de Viña a Santiago. Pablo Guede me dice el viernes que cómo estaba. Le dije que bien, porque el lunes comenzábamos a correr con todo. Y claro, viajé en la mañana y Manera nos sacó la cresta. Estaba hecho mierda. Así fueron las primeras semanas”, relató.

Asimismo, contó que no le entendía las instrucciones al principio, pero que luego le dio frutos. “El loco Guede me reventaba la cabeza con información. Me ponía a jugar casi de contención. Me volvía loco, hermano. Me hacía atacar por dentro, yo preguntaba ‘y este hueón de dónde salió’. Como ya sabía todo lo que era jugar por la banda, quería que rompiera por dentro. Al principio decía ‘este hueón está loco’, pero después hice cuatro goles llegando por dentro. Al final te das cuenta que tiene razón”, contó.

Uno de esos tantos fue a la UC en San Carlos. “Después que hago ese gol, Guede, viste que es loco, me dice ‘ya te estaba puteando porque quería que sacaras el centro’. Recibo con derecha y era para sacar el centro de primera. Controlo, engancho y le pego ya sabes dónde. Ahí nomás, un pase a la red, a un costado”, remató el seleccionado.