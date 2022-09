Colo Colo tiene la mente puesta en Unión Española y el camino hacia la estrella 33. Los albos quieren reponerse de la sorpresiva derrota sufrida ante Unión La Calera y piensan solo en un objetivo: seguir como los líderes exclusivos del Campeonato Nacional.

El Cacique recibirá este jueves al conjunto hispano en un Estadio Monumental casi lleno. Y puede sonreír: ya recuperó al desgarrado César Fuentes y Juan Martín Lucero. También Óscar Opazo, quien salió con molestias en Copa Chile y espera estar al 100% para el encuentro de este jueves.

Y el Torta, quien finaliza contrato a fines de este año con los albos, se enfoca totalmente en lo que queda de torneo. El lateral afirma que no ha tenido conversaciones para extender su estadía en el Monumental, pero deja eso de lado por el momento para concentrarse solo en bajar una nueva estrella.

"Estar en Colo Colo te de presión, vestir esta camiseta te hace vivirlo. Nos sirvió estos días sin fútbol para recuperar algunos jugadores, como fue mi caso, lo de Lucero o César Fuentes. Es importante que estemos todos, o la mayoría, en esta recta final del torneo", manifestó.

"Cuando llegué era uno de los más jóvenes del equipo y ahora me toca vivirlo desde el otro lado. Nuestra labor es importante, sobre todo con los más jóvenes. Queremos guiarlos y aportarles con las armas para cuando les toque jugar", continuó.

"La mayoría de ellos tienen condiciones y tenemos que acompañarlos dentro de la cancha, ya sea con una palabra de aliento o algún consejo para que sigan creciendo", complementó.

"Siento a Colo Colo como mi casa, desde el primer minuto. Me acogieron bien y toda mi familia es colocolina. Sé lo que siente conmigo jugando. Me siento orgulloso de estar todo este tiempo en Colo Colo, no es algo fácil. Tengo contrato hasta fin de año y quiero cumplirlo siendo campeón del torneo", decretó.

"Todavía no hay ninguna conversación. Estamos todos en la misma y el foco principal ahora es ser campeón. Tenemos una primera final con Unión Española y después se verá a final de año. La prioridad siempre la tendrá Colo Colo", sentenció.