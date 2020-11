Óscar Opazo lamenta lesión de rodilla por Instagram y los hinchas de Colo Colo temen lo peor

Poco le duraron a Colo Colo los días felices. El cuadro albo volvió a las derrotas este sábado ante Palestino por el Campeonato Nacional, pero el saldo terminó siendo más negativo luego de que Óscar Opazo se retirara lesionado del estadio Municipal de La Cisterna.

A la espera del parte médico oficial, fue el propio lateral quien encendió alarmas a través de su cuenta de Instagram, donde colgó una historia con una imagen de su salida de la cancha y un triste comentario. "Con más pena que la cresta, lo único que faltaba", sentenció.

El ex seleccionado chileno en la última Copa América de Brasil se lastimó la rodilla derecha y el pronóstico no es alentador, en una posición donde las alternativas no sobran y el Torta otorga la posibilidad de actuar por ambos carriles.

"Año csm fatal, trajiste puras desgracias", concluye la publicación de Opazo para la preocupación de Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico, que se queda con solo tres cartas para los dos puestos de lateral: Felipe Campos, Brayan Véjar y Ronald de la Fuente.

El mensaje de Óscar Opazo en redes sociales da cuenta de una lesión de cuantía. Foto: Instagram

Precisamente el zurdo fue quien reemplazó a Opazo en los minutos finales de la derrota en La Cisterna, y la carta a la que deberá echar mano el Cacique para el próximo compromiso, que será este jueves ante Audax Italiano en el estadio Monumental.

Colo Colo volvió a caer en la zona de promoción con el revés frente a Palestino. La victoria de O'Higgins deja al conjunto popular en la penúltima posición de la tabla, por lo que le correspondería disputar una final por la permanencia y el torneo concluyera hoy.