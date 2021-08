Colo Colo es el líder exclusivo del Campeonato Nacional con 34 puntos y en el Cacique no quieren bajar de la cima del torneo y ya se enfocan en lo que será el partido de este domingo ante Cobresal por la fecha 19 del torneo.

El gran presente del equipo tiene entusiasmado a todo el plantel y el lateral izquierdo, Miiko Albornoz, quien ha sido titular en los últimos dos compromisos por la lesión del capitán Gabriel Suazo, se mostró entusiasmado y aseguró que el objetivo es seguir ganando.

"Hemos jugado muy bien esta temporada, hemos sido protagonistas en casi todos los partidos y eso es lo que vamos a intentar hacer los partidos que faltan, vamos a seguir jugando bien y nuestro tipo de juego, ojalá que sigamos ganando y haciéndolo bien", sostuvo Albornoz en conferencia de prensa.

"Veo a mi equipo muy bien, somos muy unidos, estamos en buen camino. Sabemos que hay muchos partidos en poco tiempo, pero estamos todos preparados. Tenemos un plantel maravilloso en el que todos pueden jugar, están preparados y los que juegan o los que están afuera apoyan, así que somos un grupo unido, muy bueno, estamos aprovechando donde estamos, en semifinales en la copa y punteros en la liga, así que vamos a enfocar el próximo partido contra Cobresal", agregó.

Albornoz estuvo cuatro meses sin jugar tras recuperarse de una lesión y el jugador se refirió a como fue su proceso para volver a plenitud física.

"Ahora me siento bien. Estoy bien preparado, hemos trabajado mucho con mi físico y me siento bien preparado, he jugado dos partidos y me siento bien ahora, intentaré seguir así, mejorar mi juego y ayudar a mi equipo. Estoy feliz en Chile y por jugar en Colo Colo, me enfocaré en esta temporada y después vamos a ver lo que vamos a hacer", sostuvo el lateral izquierdo.

Finalmente, se refirió al apoyo que han recibido por parte de los hinchas tras el regreso del público a los estadios. "Es muy hermoso en Chile que siempre apoyan a su equipo y como su país, la selección, pero he vivido algo muy lindo, he visto como nos apoyan a nosotros, fuera del hotel, del entrenamiento y el público en los partidos, como siempre cantan 90 minutos hasta el final. Es muy lindo de ver".