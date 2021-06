Miguel Ramírez pide ojo con Luciano Arriagada: "Tiene que ir quemando etapas, sé que es súper centrado y muy inteligente"

Luciano Arriagada da sus primeros pasos en Colo Colo tras su debut a principios de 2020 en el Cacique frente a Cobresal, sumando minutos además contra Coquimbo Unido, Everton y Deportes Iquique. Y en esta temporada ya vio acción ante O’Higgins, Ñublense (90’), Huachipato y La Serena.

Contra Huachipato entró en los segundos finales y marcó gol. Contra La Serena historia repetida: puso el 2-0 de los albos con un bello tanto pese a saltar al campo en los descuentos.

Con 19 años el delantero de las juveniles de Colo Colo se da a conocer, pero Miguel Ramírez aconseja que se lo tome con calma y deja tarea para Gustavo Quinteros y todo el plantel del Cacique.

“Con Arriagada hay una linda tarea, no sólo para el entrenador, sino que también de sus compañeros para aterrizarlo, porque tiene que ir quemando etapas”, dijo Cheíto en Radio ADN.

Agregó que “las etapas se queman a medida que vas jugando minutos y teniendo participación en el equipo, hasta que llegue el momento en que esa camiseta sea de él. Va a jugar, pero para eso tiene que pasar tiempo. Es difícil que debutes, hagas un gol y puedas exigir ser titular”.

El ex defensa campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo sentencia: “lo que he podido conocer de el a través del Chano Garrido y Raúl Ormeño, gente ligada a Colo Colo, me han dicho que es súper centrado y muy inteligente. No me cabe duda que a medida que juegue va a ir madurando y creciendo como persona y jugador, porque son dos cosas que tienen que ir de la mano”.