Colo Colo sigue buscando a un centrodelantero y en las últimas horas aparece el nombre del brasileño Diogo De Oliveira, quien milita en Plaza Colonia de Uruguay y ya tuvo contactos con el Cacique.

Alguien que conoce de cerca al atacante de 24 años es el ex goleador de los albos Gustavo Biscayzacú, quien en diálogo con RedGol dio a conocer las características del artillero.

"El año de él fue muy bueno acá en Plaza Colonia, hizo muchos goles, y los ayudó a salir campeones del Apertura. No tengo un gran conocimiento de él en su parte personal, ni tampoco anímica", contó de entrada el Grillito.

Luego, el ex atacante charrúa y ahora entrenador dejó en claro que es muy diferente rendir en el equipo de Uruguay que en el Cacique, debido a las diferentes presiones que hay en cada elenco.

"No es lo mismo jugar en Plaza Colonia que en Colo Colo, hay una diferencia muy grande, pero es un jugador interesante, en lo que lo vi este año me gustó mucho como juega. Es alto, potente, no es negado con la pelota, hace goles, es sacrificado para la marca también, así que es un buen jugador", agregó Biscayzacú.

Por último, evitó en profundizar sobre el alto monto que pide Plaza Colonia, cerca de dos millones de dólares, por la carta del brasileño.

"Yo no me meto en la economía de Plaza Colonia ni de Colo Colo, no es algo que me competa hablar de una cifra", cerró.