Colo Colo tuvo un tormentoso final de campeonato al perder el título nacional en las últimas dos jornadas frente a la UC, por lo que el próximo año irá con sed de revancha en busca de aquel campeonato que no pudo conseguir esta temporada, sin embargo, ahora debe reforzarse para no solo competir en el Torneo Nacional, también deberá hacerlo para la Copa Libertadores 2022.

17 de diciembre: Cristian Zavala reconoce oferta de Colo Colo, sin embargo, también tiene otros ofrecimientos de otros clubes de Chile y México.

La continuidad de Pablo Solari y Leo Gil está en veremos, el primero por la tardanza en el pago según el presidente de Talleres de Cordoba y el segundo, porque fuentes aseguran que no ha avanzado la negociación por el mediocampista, inclusive este ya habría hecho entrega de su departamento en Chile.

Además, se suman nuevos nombres para el largo listado de delanteros que interesan en Colo Colo; los últimos son Jonathan Bauman de Independiente del Valle, Gabriel Ávalos de Argentinos Jrs y Tobías Figueroa de Antofagasta.

16 de diciembre: Un refuerzo caído para los albos. Ronnie Fernández, delantero exWanderers que estaba entre los posibles “9” de Quinteros, fue oficializado por la Universidad de Chile.

Aún no hay novedades con respecto a la continuidad o no de Vicente Pizarro y Leonardo Gil. Mismo caso de Christian Santos y Javier Parraguez.

15 de diciembre: Se siguen sumando nombres para el Cacique, mientras se habla de una eventual salida de Iván Morales a Italia, suena un conocido de Gustavo Quinteros para la ofensiva alba, Miller Bolaños.

14 de diciembre: Edmundo Valladares tras salir de la reunión de directorio de ByN, confirmó que van por el 80% del pase de Pablo Solari, además de confirmar las renovaciones de Emiliano Amor y Bryan Soto. Aún está en veremos la continuidad de Leonardo Gil y Vicente Pizarro.

Mercado de Fichajes Colo Colo

Altas (renovados/regresan):

- César Fuentes (renovado)

- Leonardo Valencia (regresa)

- Alexander Oroz (regresa)

- Juan Carlos Gaete (regresa)

- Emiliano Amor (renovado)

- Pablo Solari (compra del 50% pase)

Bajas y rumores:

- Leonardo Gil (aún no renueva)

- Vicente Pizarro (aún no renueva)

- Brayan Cortés (posibilidad de venta)

- Gabriel Suazo (posibilidad de venta)

- Miiko Albornoz (no está confirmada su permanencia)

- Christian Santos (no está confirmada su permanencia)

- Iván Morales (se le busca una venta)

- Javier Parraguez (se le busca una venta o préstamo)

Rumores:

- Luis Jiménez

- Cristián Zavala

- Esteban Pavez

- Daniel González

- Esteban Paredes

- Jeisson Vargas

- Erick Wiemberg

- Ignacio Jeraldino

- Juan Martín Lucero

- Jonathan Bauman

- Gabriel Ávalos