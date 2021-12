El Búfalo es uno de los jugadores que puede partir en el Cacique. No obstante, hasta ahora todavía nadie le ha dicho si será considerado o no.

Javier Parraguez no tiene idea sobre su futuro y su agente golpea la mesa: "La lógica me dice que sigue en Colo Colo"

Gustavo Quinteros sigue trabajando intensamente en la conformación del plantel 2022 de Colo Colo. El técnico del Cacique no quiere volver a sufrir con los errores de la última temporada y le dejó claro a Blanco y Negro que necesita refuerzos para potenciar al equipo.

La idea del estratega es tener dos jugadores por puesto y, si bien el foco está puesto en zonas como el mediocampo o los extremos, lo cierto es que el centro del ataque está tomando cada vez más relevancia.

En la temporada pasada, a Colo Colo le faltó gol y eso lo terminó pagando caro, perdiendo el título en las últimas fechas. Y ante las opciones de salir que tiene Iván Morales, Quinteros necesita con urgencia empezar a pensar en un centrodelantero.

Uno de los nombres que tiene a disposición es el de Javier Parraguez, uno que ha remado desde atrás para ganarse un lugar en el equipo titular. Pero más allá de lo que pudo aportar o no el Búfalo en la campaña pasada, está claro que no es su primera opción.

Su situación ha generado que, tras el término del torneo, muchos piensen en que dejará el club pese a que le resta un año de contrato. Pero este miércoles quedó más que claro que todavía no hay novedades al respecto.

Agente sale en su defensa

Javier Parraguez no es considerado el centrodelantero principal de Colo Colo y así lo sabe el propio jugador. No obstante, durante esta tarde su representante conversó con Los Tenores de Radio ADN y reveló que nadie le ha dicho si será considerado o si debe buscar club.

"No me han dicho absolutamente nada y la lógica me dice que sigue en Colo Colo sin ningún problema", señaló José Luis Carreño. "Yo creo que si lo quisieran sacar, ya me habrían comentado, porque en este minuto estamos en época de transacciones y yo tendría que estar ofreciéndolo, esa es mi labor", agregó.

Los dichos del agente de Parraguez sorprenden, ya que desde el Cacique no ha existido claridad sobre la conformación del plantel, a la espera de lo que pase con posibles ventas. "Sería demasiado irresponsable salir a ofrecer a un jugador donde el club dueño de su pase no me ha dicho nada. Sería faltarle el respeto a Colo Colo", recalcó.

Al ser consultado por las opciones que tendrá Parragol de continuar en el estadio Monumental, Carreño es enfático. "Aportó, todo el mundo lo sabe. Recibió muchas críticas y tuvo la fortaleza de aguantar todo. Se hizo muy fuerte".

Colo Colo sigue esperando por los refuerzos que solicitó Gustavo Quinteros y aún trabaja en las renovaciones del plantel. Se espera que una vez se defina la continuidad de jugadores, se saldrá al mercado a buscar otros nombres. Aunque mientras más pasa el tiempo, más tarde se hace.