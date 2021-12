Cristián Zavala entra en la recta final para definir su futuro y entre hoy y el sábado tomará una decisión final. El atacante de los registros de Deportes Melipilla está muy cerca de Colo Colo 2022, sin embargo reveló que otro grande de Chile está a la fila.

“Le había dicho a mi representante que quería jugar en el extranjero para estar en la selección chilena, pero tras la nominación a la gira cambió la situación. Prefiero jugar acá que en un equipo chico del extranjero”, dijo Zavala a DirecTV Sports.

El puentealtino agregó que “hablé hoy con mi representante, hay una oferta de Colo Colo, pero no la hemos aprobado aún. Antes del sábado a mediodía decidiré todo. Yo quiero jugar en un club que juegue Copa Libertadores”.

“Estoy viendo las ofertas entre dos clubes grandes de Chile y uno grande de México, esperando analizar la propuesta definitiva. Yo quiero jugar Copa Libertadores. Este viernes se puede definir todo”, complementó el delantero.

Así las cosas, Zavala deja botando que Universidad de Chile o la Católica pueden entrarle por los palos a Colo Colo en las negociaciones. En lo que respecta al club mexicano, la opción es el Mazatlán.

“En el equipo donde vaya necesito jugar. Eso estoy analizando. Me siento muy cómodo jugando por la izquierda. Sé que puedo pelear un puesto de titular en Colo Colo. Tengo ofertas del fútbol mexicano también”, expuso el jugador de Melipilla, por ahora.

Cristián Zavala sentenció que “tengo una oferta de Mazatlán FC, mi representante está analizando los pro y contra. Hablé con Gonzalo Sosa, pero no me he comunicado con Beñat San José”.