El padre y a la vez ex capitán y entrenador del Cacique, explicó en detalle en qué situación se encuentra el volante por su renovación.

El entrenador Gustavo Quinteros hizo jugar a muchos juveniles en Colo Colo en 2021, donde uno de los que más brilló fue el volante Vicente Pizarro, cuyo futuro en los albos es incierto.

El zurdo termina contrato a finales de diciembre, y Blanco y Negro no se ha podido poner de acuerdo con su representante, Fernando Felicevich, para la continuidad del jugador en el Monumental.

Antes del arribo de la agencia del argentino a las negociaciones, éstas las llevaba Jaime Pizarro, padre e ídolo del Cacique, quien en diálogo con El Mercurio explicó en profundidad la situación.

"Lo primero es que él firmó un contrato en 2019 que expira el 31 de diciembre de 2021. Pudiendo haber negociado seis meses antes de esa fecha, nunca se hizo, por su interés de seguir en Colo Colo", dijo en primera instancia el ex mediocampista.

Además, Pizarro padre explica que ByN quiso poner en el contrato una cláusula de salida de 5 millones de dólares por el 50% del pase, la cual es aplicable recién desde junio de 2023, y agrega que ahora se bajaron a dos millones.

Al ser consultado sobre si sigue conversando con el club blanco indicó que “atiendo (el teléfono), claro, pero además de qué servirá, porque no soy la persona encargada. Desde que Daniel Behar (trabaja junto a Felicevich) tomó a Vicente es que él empezó el contacto con el club. Pero al hablar de una cláusula de cinco millones de dólares, no es de este lado donde se está exagerando".

Por último, el campeón de América de 1991 señala que si no se llega a un acuerdo, Vicente Pizarro deberá buscar otro equipo.

"Es complicado, porque indudablemente hay tema afectivos, está muy claro. Pero si me pregunta por mis decisiones y cuál es la que más debo conservar, primero es pensar en Vicente. Y si se tiene que ir, son las reglas: a veces a alguien le toca más viejo, a veces a alguien le toca más joven. Esta actividad es intensa y cambiante… Pero si seguíamos la lógica de los 5 millones de dólares y venía un equipo brasileño y en enero de 2022 le decía ‘tome acá está la plata, me lo llevo’, ¿Colo Colo iba a decir que no? Todo es de momento, de oportunidades”, cerró.