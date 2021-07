Prepara las maletas de Colo Colo: Peñarol se mete por los palos en la lucha por Maximiliano Falcón

La estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo está llegando a su final, porque si hace unos días Nacional de Uruguay era el principal interesado en contratar sus servicios, en las últimas horas algunos trascendidos de prensa afirman que Peñarol se metió por los palos y solo detalles faltan para cerrar su fichaje.

Según informa radio ADN: “Peñarol le ofrece un contrato por los próximos dos años a Maximiliano Falcón (…) esta noche se juntarán los abogados de ambas partes para cerrar el fichaje”.

Pero ¿de dónde surgió el interés del club Carbonero por el ‘Peluca’? Esto se debe a la reciente partida de Fabricio Formiliano al Necaxa de México. Por lo mismo, Peñarol salió a buscar a su reemplazante y apareció la opción del defensor, quien está relegado a un segundo plano en el Cacique.

De hecho, algunos trascendidos de la prensa uruguaya, Peñarol negoció directamente con Rentista, club dueño del 50 por ciento del pase del jugador, y de no ocurrir algún imprevisto de última hora, Falcón cambiará el estadio Monumental por el Campeón del Siglo.

“Hay que ver las oportunidades. Si acá no sigo jugando y un club importante me necesita, habría que conversarlo. Me gustaría ir a Nacional, pero no descarto ninguna opción. Hay que ser profesional, es mi carrera y trabajo”, mencionó Falcón a Sport 890, al ser consultado por la opción de fichar por Peñarol.

Cabe mencionar que Colo Colo es dueño de la otra mitad del pase del ‘Peluca’ y que tiene contrato vigente hasta 2023. Sin embargo, los deseos del zaguero por sumar minutos lo llevarían a tomar la decisión de partir. Todo se define en las próximas horas.

De concretarse el traspaso, Maxi Falcón se marcharía del Popular con 25 partidos disputados, un gol anotado (ante Huachipato) y con el cariño de los hinchas por ser pieza importante para evitar el descenso a Primera B, la temporada pasada.