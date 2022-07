Maximiliano Falcón detalla los roces que ha tenido con Gustavo Quinteros en Colo Colo: "En el vestuario me da un abrazo y me tira una talla"

Maximiliano Falcón y Gustavo Quinteros han tenido discusiones algo subidas de tono en más de una ocasión. Una vez fue en el empate ante Deportes La Serena por la primera rueda del Campeonato Nacional 2022, cuando el director técnico de Colo Colo sustituyó al defensor central uruguayo en el entretiempo. "Fue por la amarilla y porque no estaba bien atento en algunas jugadas y tuve miedo de que le sacaran la otra tarjeta", explicó el entrenador luego del partido disputado el 13 de febrero de este año.

Y en la Copa Chile, cuando el Cacique enfrentó a Deportes Temuco, el ex seleccionador de Ecuador y Bolivia volvió a reprobar una conducta del Peluca, aunque esta vez con más fuerza e incluso llegó a empujar al oriundo de Paysandú. "Pensá, tonto", le gritaba Quinteros, mientras el zaguero de 25 años le respondía "no me empujes", acompañado de un evidente gesto de molestia.

Si bien ya había calmado las aguas respecto de estos encontrones, el ex marcador central de Rentistas de su país volvió a tocar esos temas, esta vez mucho más relajado que en aquellos momentos. "Tenemos un temperamento similar, nos gusta ganar todo lo que jugamos y eso queda claro en cada jugada. Cuando una persona insiste tanto en decirte que hagas algo bien es porque le interesas. Si no, él pondría otro jugador y listo", expresó Falcón en declaraciones que difunde Las Últimas Noticias.

"Él se preocupa y por eso tenemos esos idas y vuelta. Llama la atención porque es entre un jugador y el técnico, pero entre futbolistas también pasa. Es siempre para mejorar, estoy agradecido", apuntó el charrúa, quien se formó en las divisiones menores de Nacional de Montevideo, cuadro que está muy cerca de sellar el retorno de Luis Suárez.

Falcón reconoce que Quinteros arregla las cosas en el vestuario

Maximiliano Falcón ha disputado 14 partidos en el Campeonato Nacional 2022, que por ahora tiene a Colo Colo en el primer lugar de la tabla de posiciones. El Peluca contó que Gustavo Quinteros tiene una manera de zanjar esos choques.

Y que siempre la utiliza en el camarín del estadio donde se juegue el encuentro, habitualmente el Monumental. "Al llegar al vestuario siempre me da un abrazo, me tira una talla. Lo hace siempre para que mejore, eso es lo importante", cerró el Peluca, un indiscutido para el DT santafesino en la última línea de los albos, que este sábado 23 de julio recibirá a Huachipato desde las 17:30 horas.