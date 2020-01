Matías Fernández ilusiona: “Colo Colo buscará ser protagonista, atacar, presionar arriba y buscar ganar los partidos”

Pocas veces enfrenta los micrófonos y en la antesala de la Noche Alba, Matías Fernández habló con Todos Somos Técnico de CDF sobre su llegar al Cacique, sobre qué versión veremos de él y si se ilusiona con alguna nominación a la selección chilena.

“Van a ver a una Matías con más experiencia. Los partidos dirán. Es muy fácil hablar de uno, pero es mejor que me vean en la cancha”, fue una de las tantas confesiones de Matigol.

Sobre cómo se forjó su llegada a Macul, señaló que “Siempre tuve las ganas de volver a Colo Colo y cuando hablé con Marcelo Espina y me mostró su interés de que volviera a Colo Colo, eso fue fundamental para que yo volviese. Mi familia también quería volver a Chile. Yo también tenía muchas ganas. Se juntaron todas las cosas para que yo volviese”.

Luego se refirió al recibimiento de la hinchada en el Monumental. “Me enteré ese día en la mañana, cuando venía en camino al Monumental. Me puso muy contento y no me esperaba un recibimiento así´.

Agregó que “es una alegría volver a casa. Llegué a los 12 años a Colo Colo y después de tanto tiempo volver, sentir el cariño de la gente es algo especial, sobretodo por mi familia que vine con mis hijos, mi mujer, fue un día inolvidable”.

Sobre los objetivos que tiene para este 2020, expresó que “es prepararse, es fundamental. Todos tenemos ganas de ganar, pero debemos prepararnos para poder ganar y esa es la ilusión y las ganas que tengo de dar el máximo, de alcanzar regularidad y poder alcanzar la mejor forma física para ser un aporte en el equipo”.

Tras ello mencionó los diálogos que ha tenido con Mario Salas, técnico del Popular. “He podido hablar con él y me ha planteado la idea que tiene de juego. Hemos tenido conversaciones con todo el equipo. La idea es muy clara: que seamos protagonistas, es lo que vamos a buscar y para eso nos estamos preparando. Y esta versión de juego me interpreta, porque a uno le gusta ser protagonista”

“El profesor tiene varios sistemas de juego que hemos estado trabajando. Como dije antes Colo Colo buscará ser protagonista, de atacar, de presionar arriba y buscar ganar los partidos”, complementó.

“Colo Colo siempre se ha caracterizado en ser protagonista y para eso nos estamos preparando”, dijo.

Luego se refirió a las opciones de llegar a la selección chilena y poder disputar, quizás, la próxima Copa América. “Estoy preocupado de entrenarme bien. Descansar hoy para prepararme para el entrenamiento de mañana y Dios verá qué nos prepara el futuro. Viene una Copa América, pero yo estoy preocupado de entrenar, de prepararme bien y alcanzar la regularidad. Después, Dios verá qué nos prepara el futuro”.

“Como hincha siempre estuve mirando a la selección chilena. Estoy atento a los resultados, a los partidos. Hablo con algunos compañeros. Con Arturo Vidal siempre hablamos, tenemos una buena comunicación. De hecho, nos conocemos desde pequeños y tenemos una buena relación”.

Finalmente, dijo que “todos los entrenadores te dejan algo en particular, por su forma de trabajar, por su forma de ser. Yo creo que todos me dejaron algo. De todos aprendí un poco”.