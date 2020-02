Mario Salas ni menciona la palabra 'renuncia' y se lanza: "Lucharé hasta el final, tengo energía para embestir y hay que ponerle ñeque"

Colo Colo perdió por cuarto partido consecutivo y Mario Salas cuelga de un hilo. No obstante, el DT no quiso hablar de un posible despido. "No puedo responder esa pregunta", manifestó de entrada.

"Siento que hoy no fue un buen partido, fue un partido que no jugamos bien. Tenemos responsabilidad tanto jugadores como cuerpo técnico. Yo sigo con la idea de seguir dando vuelta este momento. Hoy frustrado por lo que sucede, pero con el entusiasmo de revertir este mal momento que sin duda existe, es nuestra realidad. Debemos salir pronto de esto", agregó.

Asimismo, recalcó que "siempre trato de ser muy objetivo en mi análisis. En partidos anteriores sí he sacado cosas positivas, pero hoy no hubo nada de lo que entrenamos. Sí hay un partido para hacer un análisis mucho más profundo. En caliente, siento que fue un partido donde no hicimos lo que se preparó. No pudimos tampoco, hay un equipo delante que nos manipuló. Y por otro lado hay una responsabilidad de los jugadores y, lógicamente, del cuerpo técnico. Nunca nos sentimos cómodos ni ocupamos variantes que por momentos habíamos tenido".

"Estoy sumamente fuerte y entusiasmado con sacar esto adelante, lo veo como un desafío y una posibilidad para tratar de hacer lo mejor posible. Sé lo que pasa, sé dónde estoy parado. Hasta que sea técnico de Colo Colo seguiré luchando (...) Siento amargura por el resultado y por cómo se juega, pero me tengo que levantar, lo mismo jugadores y dirigentes. Hay que hacer lo posible por sacar adelante esto. No fuimos el equipo que queríamos ser hoy. Me genera frustración entrenar algo y no plasmarlo. Pero voy a seguir con la misma entereza, seguiré luchando hasta el final", abundó.

Ante la insistencia por un posible despido, remarcó que "no me proyecto con esa idea, sigo luchando, estoy firme, siento que tengo las herramientas para dar vuelta esto y los jugadores. Estoy firme, tengo mucha energía para seguir embistiendo. Las responsabilidades siempre son compartidas, los jugadores son autocríticos y van a ver que hay un tema compartido, sin duda".

Finalmente, Mario Salas dijo que "debemos buscar variantes, dar vuelta esto para llegar a lo que queremos. En eso voy a gastar mi energía, en eso me encuentro con un desafío tremendo, que me motiva y me incentiva, espero chorrear eso a los jugadores porque en esto estamos todos (…) Hay que seguir poniéndole ñeque, mucha energía".