Marcelo Espina defiende su gestión en Colo Colo y amenaza a la ANFP: "No es solo un acuerdo de palabra"

Colo Colo está en una de las crisis más delicadas del último tiempo en todas sus líneas. Los albos no ven una en la cancha y se desmoronan a nivel dirigencial, donde gran parte de los dardos apuntan a Marcelo Espina.

El director deportivo del cacique es señalado como el responsable del mal momento que vive el club, lo que se agravó tras el papelón ante Deportes Antofagasta y que podría generar, entre otras cosas, la pérdida de los tres puntos en disputa.

Este lunes, Espina enfrentó a los micrófonos en el Estadio Monumental y defendió con todo su gestión para el duelo con los pumas. "Nosotros nunca solicitamos suspensión del partido, solicitamos cambio de horario. Había un acuerdo que cualquier equipo que volvía de competencia internacional desde el extranjero, la programación del partido siguiente en el torneo nacional sería en los últimos dos horarios del día", lanzó.

El duelo suspendido ante Deportes Antofagasta generó un terremoto al interior de Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Pero eso no fue todo ya que lanzó una amenaza para defenderse de la ANFP. "No es solo un acuerdo de palabra, sino en la respuesta de un correo que tenemos. Pedimos jugar más tarde por un tema de descanso y la solicitud no fue aceptado. En un correo del martes 22 nos dicen que el horario no se podría modificar y nos preparamos para jugar. No es obligación volver el mismo día del partido y volvimos al otro día por el descanso de los jugadores. Esto lo teníamos planificado hace tres semanas".

Espina también enfatizó que todos los plazos estaban dentro de lo programado hace días. "El viaje se planificó con tres semanas de anticipación, nuestra persona no se contagió en Brasil, fue por un contacto estrecho de antes. Hubiésemos regresado 10 horas antes o 10 horas después el entrenamiento del día siguiente lo habríamos perdido igual, porque los resultados de los exámenes no están al minuto".

"Se privilegió el descanso, por eso volvimos el jueves. La pérdida del entrenamiento estuvo más reflejada a la trazabilidad por un tema positivo, no al PCR. Ahí se nos demoró más el tema. No hay más vuelta para seguir escarbando. Tratamos de cumplir a la perfección. Volvimos 50 personas de Brasil, con dos testeos y una salió positivo, el resto de las 49 personas repitieron negativo", agregó.

Disculpas a Deportes Antofagasta

Espina se dio el tiempo de ofrecer sus disculpas a Deportes Antofagasta por todo lo ocurrido, pero insistió en que esto le puede pasar a cualquiera. "Lo lamento por ellos, no tenían culpa de un positivo en nuestra delegación y empatizamos".

"Dentro del protocolo cualquier equipo que llega a un estadio y se conoce un caso positivo, los futbolistas no pueden bajar del bus porque si no ese plantel corre el riesgo de contagiarse. Por eso es que no pueden bajar. No es que colo colo no los dejó bajar. Nos puede pasar incluso a nosotros si un rival cuenta un positivo. Nosotros cumplimos el protocolo", complementó.

Evitar problemas tras Peñarol

Este lunes, el plantel de Colo Colo emprendió el vuelo rumbo a Uruguay para su encuentro de mañana ante Peñarol por Copa Libertadores, duelo para el que se hará lo posible por evitar otro bochorno. "Llegado de Montevideo se harán los PCR respectivos para volver a los entrenamientos, eso significa que el día martes será difícil de entrenar por el tiempo que toman los resultados. La semana pasada jugamos un miércoles y ahora lo haremos un martes, tendremos un día más antes del siguiente partido".

El gerente deportivo albo también explicó la ausencia de Nicolás Blandi en la nómina. "El día del partido contra Athletico Paranaense, en el calentamiento sintió una molestia enntre la zona del cuádriceps y la fascia lata, un músculo que recorre la parte lateral. Por precaución no ingresó, pero estaba considerado. Ayer vuelve a sentir la molestia, así que por un tema de precaución lo iremos evaluando".

Finalmente hizo un llamado a los hinchas. "Estoy preocupado, interiormente fastidiado, por el amor que le tengo a este club y su gente. Es entendible y tienen razón de enojarse. En el Torneo Nacional las cosas no están bien, pero en la Copa Libertadores vamos bien. Se entiende, se comparte y adherimos al sentimiento de la gente. Confiamos en este buen plantel. Los jugadores se esfuerzan para entrenar al máximo y rendir en los partidos. Ellos también están preocupados".