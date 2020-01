Marcelo Espina corta a Nicolás Maturana de Colo Colo: "No será tomado en cuenta y saldrá a préstamo"

Pese a las ganas que tenía Nicolás Maturana de poder ganarse un puesto en el plantel de Colo Colo para la temporada 2020, Marcelo Espina echó por tierra sus aspiraciones y anunció que partirá a préstamo.

"A Nicolás se la ha oficializado hace dos o tres semanas que no será tomado en cuenta y que saldrá a préstamo. Lo sabe por mí y por el entrenador. Estamos en la búsqueda de un club para él", señaló el gerente deportivo del Cacique en conferencia de prensa.

Eso sí, Espina aseguró que "si no encontramos, tiene contrato hasta fines de 2020, pero desde lo deportivo le manifestamos cuál es la intención de Colo Colo".

Hace unos días, el formado en Universidad de Chile reconoció que "va a estar muy difícil porque se me han cerrado harto las puertas, pero no está muerto quien pelea. La voy a luchar y ojalá se me dé una chance". Opción que ya ha sido descartada por el club albo.