Colo Colo marcha en el primer lugar del Campeonato Nacional y sus hinchas se entusiasman con poder levantar un nuevo título, luego de cinco años de sequía. Algo que Marcelo Barticciotto asegura que los albos deben tener más que claro.

"Colo Colo tiene la posibilidad y la obligación de ser campeón. No solamente por lo hecho en el campeonato pasado, cuando le gana a la UC y luego pierde el título por los factores externos que lo perjudicaron, sino porque ahora va encaminado hacia ganar el título", manifestó el Barti en Radio Cooperativa.

El campeón de América en 1991 agregó que "es el principal candidato y no tiene margen para aflojar. Cuando logra imponer la intensidad, el dinamismo que lo caracteriza, es difícil de contener".

De todas maneras, sabe que últimamente le ha costado a los albos sostener el rendimiento. "Cuando no tiene más la pelota y deja de jugar, le cuesta. A Curicó le alcanzó, pero no convirtió, con el mano a mano que atajó Cortés. Gran segundo tiempo de Curicó, con una baja de Colo Colo, que puso en riesgo el resultado", contó,

Además espera que Quinteros empiece a poner a los jugadores más jóvenes. "Soy partidario que juegue uno o dos Sub 21, no que guarde jugadores, si no que si van a jugar que lo hagan en puestos donde haya jugadores más fatigados".

Finalmente confesó que "eso lo tiene que considerar el técnico, pero no dosificar, no puede darse el gusto de eso, cuando puso un equipo nuevo (ante Unión Española) terminó perdiendo".