Manuel De Tezanos: "Borghi era desde el principio el DT ideal para el momento de Colo Colo"

Colo Colo aún no logra humo blanco en la búsqueda de su nuevo director técnico tras el despido de Mario Salas hace algunas semanas por mal rendimiento. Blanco y Negro sigue buscando quien tome las tiendas de la banca de manos del interino Gualberto Jara.

Y fue en este contexto en el que Manuel De Tezanos se explayó en Deportes en Agricultura, asegurando que el Cacique desperdició una gran oportunidad para poner en la banca a un compañero de trabajo suyo y ex jugador y entrenador de Colo Colo.

“(Claudio Borghi) es un nombre que parece ideal para el momento, pero es difícil desde mi posición ser tajante porque es un comentarista importante de mi canal y que aporta”, dijo De Tezanos en Radio Agricultura.

Agregó que “por los jugadores que tiene Colo Colo y el conocimiento que posee, perfectamente puede ser esa transición que necesita el club para cerrar esta etapa de jugadores experimentados para la irrupción de otros nombres más jóvenes”.

Por último, el periodista sentenció que “si hay algo transversal en la carrera de Borghi es que logró convertir y consolidar proyectos en grandes nombres del fútbol. Pero no es que lo están buscando desde Colo Colo. No tiene opción. Colo Colo mira para afuera y en Claudio ya no pensaron cuando debieron, que era al principio. Ahora difícil que lo puedan convencer”.