Luka Tudor: "Colo Colo tiene que refundarse, que Esteban Paredes siga siendo la figura es una vergüenza"

Este domingo se juega un nuevo superclásico del fútbol criollo entre Universidad de Chile y Colo Colo, duelo válido por la novena fecha del reanudado Torneo Nacional. El Cacique llega entre dudas tras caer frente a Santiago Wanderers y los problemas internos vividos en medio del parón.

En Radio ADN, Luka Tudor, que vistió la camiseta de Colo Colo en 1997, fue tajante al analizar el momento de los albos y considera que el Cacique debe hacerse la idea que no está para pelear por el título y enfocar las energías en una reestructuración.

“Los defensas tienen que defender y pararse de una forma distinta para tratar de no cometer tantos errores. En la profundad, he dicho varias veces que Colo Colo tiene que refundarse. ¿En qué sentido? Hay muchos jugadores que no están para jugar en un club con las exigencias de Colo Colo, la U o la Católica”, dijo Luka.

Agregó que “normalmente a los centrales de un equipo grande los están pillando corriendo hacia atrás y el atacante con balón dominado de frente. Si no tienen un tipo rápido o tiempista que maneje cuando ir o no se te complica, y Colo Colo está sufriendo”.

Siguió complementando: “más que un problema de físico por los jugadores de mucha edad, también están complicados psicológicamente hace mucho rato. Es el momento. Me van a decir que Colo Colo no puede entregar nada… pero cuántos puntos atrás está. No tiene ninguna posibilidad de ser campeón”.

Por último fue muy crítico con el nivel que ha mostrado el plantel de Colo Colo: “que Esteban Paredes siga siendo la figura, con el respeto que le tengo, es una vergüenza para los demás jugadores”, sentenció.