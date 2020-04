Luis Mena: "Siempre fui muy esforzado. Sabía que no era el jugador talentoso que hacía el gol o el pase bonito"

El ex capitán de Colo Colo, Luis Mena, repasó lo que fue su carrera en Colo Colo y su eterna lucha por ganarse el puesto en el Cacique. Todos los campeonatos el otrora zaguero partía condicionado para posteriormente tomarse el puesto de forma indiscutida.

“Era parte de la mentalidad que tenía. Siempre dije que tenía muy claros los defectos y virtudes que debe tener cada uno en sus puestos y hacer lo que corresponde. Cuando quieres hacer algo de más o que no está en tu ADN por ahí erras el camino”, dijo Mena a Dosis de Fútbol en el CDF.

Agregó que “siempre fui muy esforzado, sabía que no era el jugador más talentoso y no era el que hacía el gol o el pase bonito o elegante que llama más la atención. Era el que se tenía que poner el overol y me gustaba tirarme al suelo”.

Siguió complementando: “era muy táctico, si me mandaban a una misión trataba de cumplirla a cabalidad para que el equipo funcionara y siempre puse el colectivo por sobre cualquier individualidad. Eso creo que a la larga me ayudo, porque nunca baje los brazos”.

Sentencia que “siempre decían que llegaba un jugador a reemplazarme, partía dos partidos en la banca y terminaba jugando siempre. Más que una crítica, se transformaba en un aliciente que me daba fuerzas, me creía el cuento en ese sentido. Quien viniera, lo podía doblegar y darles vuelta la mano a los técnicos que no contaban conmigo. Eso refleja todo el esfuerzo”.