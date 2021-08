Colo Colo visitará a Unión Española este sábado en el estadio Santa Laura. Tres ex jugadores del Cacique actualmente, la rompen en los hispanos.

Los tres ex olvidados jugadores de Colo Colo que actualmente la rompen en Unión Española

Colo Colo visitará a Unión Española este sábado a partir de las 16:30 horas en el estadio Santa Laura, en un compromiso que será especial para tres ex jugadores del Cacique que actualmente la rompen en los hispanos.

Se trata del arquero Miguel Pinto, el lateral Luis Pavez Contreras y el delantero Patricio Rubio, quienes alguna vez, supieron vestir la camiseta de Colo Colo, pero no lo hicieron de buena manera y por lo mismo, partieron a otros clubes para buscar nuevas opciones.

Los tres jugadores no están en la memoria de los hinchas albos, puesto que su paso por Macul no fue el de los mejores. Rubio hizo inferiores en el Cacique, pero no alcanzó a debutar en el primer equipo y se fue. Actualmente alterna entre la titularidad y suplencia en los hispanos y es uno de los jugadores más querido por los hinchas por su entrega y buen juego.

Luis Pavez prometía en sus inicios donde siempre fue destacado en su posición en cadetes. Sin embargo, al llegar al primer equipo no pudo demostrar sus condiciones y tras no ser considerado por los entrenadores, comenzó a salir a préstamo hasta quedar libre.

Luis Pavez se formó en Colo Colo y ahora es figura en Unión Española. (Foto: Agencia Uno)

Ahora es una de las figuras en los hispanos donde se ha ganado un puesto de titular y la confianza del entrenador.

Pinto por su parte estuvo un año en Colo Colo, quizás, en la temporada más complicada en la historia del club, donde le tocó lidiar con varios problemas que se vivieron fuera de la cancha.

Pero cuando tuvo la posibilidad de jugar, no pudo demostrar sus condiciones y ganarse un puesto de titular. En los hispanos es suplente del capitán Diego Sánchez, pero en la Copa Chile ha tenido continuidad donde en el último partido ante Huachipato fue la figura del encuentro y gracias a sus grandes atajadas, los Rojos pudieron avanzar a las semifinales.

Tres jugadores que no están en el radar de los hinchas de Colo Colo, pero que en algún momento, supieron vestir la camiseta alba.